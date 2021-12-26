https://ria.ru/20211226/dtp-1765532646.html

На Алтае пять человек, в том числе трое подростков, погибли в ДТП

На Алтае пять человек, в том числе трое подростков, погибли в ДТП - РИА Новости, 26.12.2021

На Алтае пять человек, в том числе трое подростков, погибли в ДТП

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям пятерых погибших в аварии. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T12:33

2021-12-26T12:33

2021-12-26T12:54

происшествия

онгудайский район

кош-агачский район

республика алтай

олег хорохордин

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БАРНАУЛ, 26 дек — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям пятерых погибших в аварии."Страшная трагедия в Онгудайском районе. В ДТП погибли пять жителей Республики Алтай, среди них дети и подростки 13 и 17 лет, наши жители — учащийся республиканского классического лицея, студенты колледжа культуры и искусства, Троицкого агротехнического техникума", — написал он в инстаграме. По информации регионального МВД, в субботу 35-летний житель Кош-Агачского района за рулем автомобиля Nissan X-Trail ехал со стороны села Кош-Агач в направлении села Онгудай, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona под управлением 27-летнего мужчины. На месте происшествия скончались оба водителя и двое несовершеннолетних.Еще трое пассажиров иномарок пострадали, их госпитализировали. Это 40-летний мужчина и двое 17-летних подростков. Впоследствии один из несовершеннолетних умер в больнице. "По данному факту проводится проверка в соответствии со статьями 144-145 УПК России", — сказали в ведомстве. Хорохордин пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Он уточнил, что травмы у них средней тяжести. Глава региона призвал всех жителей республики быть максимально ответственными на дорогах.

https://ria.ru/20211226/dtp-1765522523.html

https://ria.ru/20211225/dtp-1765452773.html

онгудайский район

кош-агачский район

республика алтай

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происшествия, онгудайский район, кош-агачский район, республика алтай, олег хорохордин