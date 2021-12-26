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На Алтае пять человек, в том числе трое подростков, погибли в ДТП
На Алтае пять человек, в том числе трое подростков, погибли в ДТП - РИА Новости, 26.12.2021
На Алтае пять человек, в том числе трое подростков, погибли в ДТП
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям пятерых погибших в аварии. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T12:33
2021-12-26T12:54
происшествия
онгудайский район
кош-агачский район
республика алтай
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 26 дек — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям пятерых погибших в аварии."Страшная трагедия в Онгудайском районе. В ДТП погибли пять жителей Республики Алтай, среди них дети и подростки 13 и 17 лет, наши жители — учащийся республиканского классического лицея, студенты колледжа культуры и искусства, Троицкого агротехнического техникума", — написал он в инстаграме. По информации регионального МВД, в субботу 35-летний житель Кош-Агачского района за рулем автомобиля Nissan X-Trail ехал со стороны села Кош-Агач в направлении села Онгудай, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona под управлением 27-летнего мужчины. На месте происшествия скончались оба водителя и двое несовершеннолетних.Еще трое пассажиров иномарок пострадали, их госпитализировали. Это 40-летний мужчина и двое 17-летних подростков. Впоследствии один из несовершеннолетних умер в больнице. "По данному факту проводится проверка в соответствии со статьями 144-145 УПК России", — сказали в ведомстве. Хорохордин пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Он уточнил, что травмы у них средней тяжести. Глава региона призвал всех жителей республики быть максимально ответственными на дорогах.
https://ria.ru/20211226/dtp-1765522523.html
https://ria.ru/20211225/dtp-1765452773.html
онгудайский район
кош-агачский район
республика алтай
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происшествия, онгудайский район, кош-агачский район, республика алтай, олег хорохордин
12:33 26.12.2021 (обновлено: 12:54 26.12.2021)
 
На Алтае пять человек, в том числе трое подростков, погибли в ДТП

Два студента, школьник и двое взрослых погибли в ДТП с двумя иномарками на Алтае

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАРНАУЛ, 26 дек — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям пятерых погибших в аварии.
"Страшная трагедия в Онгудайском районе. В ДТП погибли пять жителей Республики Алтай, среди них дети и подростки 13 и 17 лет, наши жители — учащийся республиканского классического лицея, студенты колледжа культуры и искусства, Троицкого агротехнического техникума", — написал он в инстаграме.
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По информации регионального МВД, в субботу 35-летний житель Кош-Агачского района за рулем автомобиля Nissan X-Trail ехал со стороны села Кош-Агач в направлении села Онгудай, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona под управлением 27-летнего мужчины. На месте происшествия скончались оба водителя и двое несовершеннолетних.
Еще трое пассажиров иномарок пострадали, их госпитализировали. Это 40-летний мужчина и двое 17-летних подростков. Впоследствии один из несовершеннолетних умер в больнице.
"По данному факту проводится проверка в соответствии со статьями 144-145 УПК России", — сказали в ведомстве.
Хорохордин пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Он уточнил, что травмы у них средней тяжести. Глава региона призвал всех жителей республики быть максимально ответственными на дорогах.
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ПроисшествияОнгудайский районКош-Агачский районРеспублика АлтайОлег Хорохордин
 
 
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