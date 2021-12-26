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В массовом ДТП на трассе в Башкирии погиб человек
В массовом ДТП на трассе в Башкирии погиб человек - РИА Новости, 26.12.2021
В массовом ДТП на трассе в Башкирии погиб человек
В результате массовой аварии в Башкирии один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее в ГИБДД по республике РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:28
2021-12-26T16:10
происшествия
оренбург
уфа
республика башкортостан
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УФА, 26 дек — РИА Новости. В результате массовой аварии в Башкирии один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее в ГИБДД по республике РИА Новости рассказали, что на 49-м километре автодороги Уфа — Оренбург столкнулись 15 автомобилей, один человек скончался. Как уточнили журналистам в МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Александровка Кармаскалинского района."Произошло ДТП с участием 22 автотранспортных средств, из них четыре грузовых", — сказали в ведомстве.Пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и дорожные службы. Организовано реверсивное движение.В ночь на воскресенье в республике разыгралась непогода: порывы ветра достигали 20 метров в секунду, началась сильная метель, на дорогах образовались снежные накаты. Несколько участков федеральных трасс временно закрыли для автобусов, такси и грузовиков.Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе из снежного плена вызволяют 33 машины.
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оренбург
уфа
республика башкортостан
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Массовое ДТП на трассе в Башкирии: кадры ГИБДД
Из-за сильной метели на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 15 машин, один человек погиб. Как уточнили журналистам в МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Александровка Кармаскалинского района. "Произошло ДТП с участием 22 автотранспортных средств, из них четыре грузовых", — сказали в ведомстве.
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происшествия, оренбург, уфа, республика башкортостан
10:28 26.12.2021 (обновлено: 16:10 26.12.2021)
 
В массовом ДТП на трассе в Башкирии погиб человек

Из-за сильной метели на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 15 машин, один человек погиб

Читать ria.ru в
УФА, 26 дек — РИА Новости. В результате массовой аварии в Башкирии один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее в ГИБДД по республике РИА Новости рассказали, что на 49-м километре автодороги Уфа — Оренбург столкнулись 15 автомобилей, один человек скончался.
Как уточнили журналистам в МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Александровка Кармаскалинского района.
"Произошло ДТП с участием 22 автотранспортных средств, из них четыре грузовых", — сказали в ведомстве.
Пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и дорожные службы. Организовано реверсивное движение.
В ночь на воскресенье в республике разыгралась непогода: порывы ветра достигали 20 метров в секунду, началась сильная метель, на дорогах образовались снежные накаты. Несколько участков федеральных трасс временно закрыли для автобусов, такси и грузовиков.
Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе из снежного плена вызволяют 33 машины.
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ПроисшествияОренбургУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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