https://ria.ru/20211226/dtp-1765522523.html

В массовом ДТП на трассе в Башкирии погиб человек

В массовом ДТП на трассе в Башкирии погиб человек - РИА Новости, 26.12.2021

В массовом ДТП на трассе в Башкирии погиб человек

В результате массовой аварии в Башкирии один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее в ГИБДД по республике РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T10:28

2021-12-26T10:28

2021-12-26T16:10

происшествия

оренбург

уфа

республика башкортостан

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УФА, 26 дек — РИА Новости. В результате массовой аварии в Башкирии один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее в ГИБДД по республике РИА Новости рассказали, что на 49-м километре автодороги Уфа — Оренбург столкнулись 15 автомобилей, один человек скончался. Как уточнили журналистам в МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Александровка Кармаскалинского района."Произошло ДТП с участием 22 автотранспортных средств, из них четыре грузовых", — сказали в ведомстве.Пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и дорожные службы. Организовано реверсивное движение.В ночь на воскресенье в республике разыгралась непогода: порывы ветра достигали 20 метров в секунду, началась сильная метель, на дорогах образовались снежные накаты. Несколько участков федеральных трасс временно закрыли для автобусов, такси и грузовиков.Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе из снежного плена вызволяют 33 машины.

https://ria.ru/20211225/dtp-1765487545.html

оренбург

уфа

республика башкортостан

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Массовое ДТП на трассе в Башкирии: кадры ГИБДД Из-за сильной метели на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 15 машин, один человек погиб. Как уточнили журналистам в МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Александровка Кармаскалинского района. "Произошло ДТП с участием 22 автотранспортных средств, из них четыре грузовых", — сказали в ведомстве. 2021-12-26T10:28 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, оренбург, уфа, республика башкортостан