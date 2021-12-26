https://ria.ru/20211226/dialog-1765555264.html

Песков положительно оценил диалог Путина и Байдена

Песков положительно оценил диалог Путина и Байдена - РИА Новости, 26.12.2021

Песков положительно оценил диалог Путина и Байдена

У президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог, они очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T16:58

2021-12-26T16:58

2021-12-26T16:58

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владимир соловьев (телеведущий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог, они очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым точки зрения государств расходятся диаметрально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть не неуважительным", - сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Я не знаю, симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", - добавил Песков.

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политика, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, владимир соловьев (телеведущий), россия