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Песков положительно оценил диалог Путина и Байдена
Песков положительно оценил диалог Путина и Байдена - РИА Новости, 26.12.2021
Песков положительно оценил диалог Путина и Байдена
У президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог, они очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:58
2021-12-26T16:58
политика
в мире
сша
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владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог, они очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым точки зрения государств расходятся диаметрально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть не неуважительным", - сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Я не знаю, симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", - добавил Песков.
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политика, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, владимир соловьев (телеведущий), россия
16:58 26.12.2021
 
Песков положительно оценил диалог Путина и Байдена

Пресс-секретарь Песков: у президентов Путина и Байдена наладился очень хороший диалог

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог, они очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым точки зрения государств расходятся диаметрально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть не неуважительным", - сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
"Я не знаю, симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
14:45
Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками
 
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