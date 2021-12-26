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Когда ждать взлета цен на бензин до ста рублей за литр
Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр - РИА Новости, 26.12.2021
Когда ждать взлета цен на бензин до ста рублей за литр
Пока существует госконтроль цен, резких скачков не ожидается, но, если ситуация изменится, мы с большой вероятностью будем платить за литр бензина сто рублей и... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T04:15
2021-12-26T04:18
экономика
общество
бензин
рудн
цены на нефть
россия
хаджимурад белхароев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пока существует госконтроль цен, резких скачков не ожидается, но, если ситуация изменится, мы с большой вероятностью будем платить за литр бензина сто рублей и более, рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.По его словам, основной фактор, сдерживающий рост цен — это регулирование ценообразования на рынке сырья. Основную роль в поддержании цен играют валютные интервенции Банка России. Их цель — поддержка курса руля.Однако полностью затормозить увеличение стоимости топлива не получится из-за деятельности монополий и по причине высокой налоговой составляющей в цене бензина. Ведь более 70 процентов стоимости горючего приходится на налоги, обратил внимание эксперт.
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экономика, общество, бензин, рудн, цены на нефть, россия, хаджимурад белхароев
04:15 26.12.2021 (обновлено: 04:18 26.12.2021)
 
Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр

Эксперт Белхароев: без госконтроля цены на бензин взлетят до ста рублей за литр

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на АЗС
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пока существует госконтроль цен, резких скачков не ожидается, но, если ситуация изменится, мы с большой вероятностью будем платить за литр бензина сто рублей и более, рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, основной фактор, сдерживающий рост цен — это регулирование ценообразования на рынке сырья. Основную роль в поддержании цен играют валютные интервенции Банка России. Их цель — поддержка курса руля.
"Вертикально интегрированные компании (ВИНК) вытеснили с рынка мелких собственников АЗС: из-за высоких оптовых цен на бензин малый бизнес в этой сфере перестал быть рентабельным. ВИНК контролируют розничные цены на топливо. В настоящее время практический весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива", — добавил собеседник агентства.
Однако полностью затормозить увеличение стоимости топлива не получится из-за деятельности монополий и по причине высокой налоговой составляющей в цене бензина. Ведь более 70 процентов стоимости горючего приходится на налоги, обратил внимание эксперт.
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
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ЭкономикаОбществоБензинРУДНЦены на нефтьРоссияХаджимурад Белхароев
 
 
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