Когда ждать взлета цен на бензин до ста рублей за литр

04:15 26.12.2021 (обновлено: 04:18 26.12.2021)
Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
Эксперт Белхароев: без госконтроля цены на бензин взлетят до ста рублей за литр
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пока существует госконтроль цен, резких скачков не ожидается, но, если ситуация изменится, мы с большой вероятностью будем платить за литр бензина сто рублей и более, рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, основной фактор, сдерживающий рост цен — это регулирование ценообразования на рынке сырья. Основную роль в поддержании цен играют валютные интервенции Банка России. Их цель — поддержка курса руля.
"Вертикально интегрированные компании (ВИНК) вытеснили с рынка мелких собственников АЗС: из-за высоких оптовых цен на бензин малый бизнес в этой сфере перестал быть рентабельным. ВИНК контролируют розничные цены на топливо. В настоящее время практический весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива", — добавил собеседник агентства.
Однако полностью затормозить увеличение стоимости топлива не получится из-за деятельности монополий и по причине высокой налоговой составляющей в цене бензина. Ведь более 70 процентов стоимости горючего приходится на налоги, обратил внимание эксперт.