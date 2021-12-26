https://ria.ru/20211226/benzin-1765508548.html

Когда ждать взлета цен на бензин до ста рублей за литр

Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр - РИА Новости, 26.12.2021

Когда ждать взлета цен на бензин до ста рублей за литр

Пока существует госконтроль цен, резких скачков не ожидается, но, если ситуация изменится, мы с большой вероятностью будем платить за литр бензина сто рублей и... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T04:15

2021-12-26T04:15

2021-12-26T04:18

экономика

общество

бензин

рудн

цены на нефть

россия

хаджимурад белхароев

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пока существует госконтроль цен, резких скачков не ожидается, но, если ситуация изменится, мы с большой вероятностью будем платить за литр бензина сто рублей и более, рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.По его словам, основной фактор, сдерживающий рост цен — это регулирование ценообразования на рынке сырья. Основную роль в поддержании цен играют валютные интервенции Банка России. Их цель — поддержка курса руля.Однако полностью затормозить увеличение стоимости топлива не получится из-за деятельности монополий и по причине высокой налоговой составляющей в цене бензина. Ведь более 70 процентов стоимости горючего приходится на налоги, обратил внимание эксперт.

https://ria.ru/20211225/benzin-1765431569.html

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экономика, общество, бензин, рудн, цены на нефть, россия, хаджимурад белхароев