https://ria.ru/20211226/bayden-1765534239.html

Байдену пообещали год хуже "катастрофического" 2021-го

Байдену пообещали год хуже "катастрофического" 2021-го - РИА Новости, 26.12.2021

Байдену пообещали год хуже "катастрофического" 2021-го

Президента США Джо Байдена ожидает год хуже 2021-го, пишет The Telegraph. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T13:03

2021-12-26T13:03

2021-12-26T15:47

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президента США Джо Байдена ожидает год хуже 2021-го, пишет The Telegraph."Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году", — отмечает журналист Кон Кафлин.По мнению автора, Байден не оказал должного сопротивления Китаю на международной арене — в частности, по вопросу происхождения COVID-19 и ситуации в Гонконге и Синьцзяне.Кафлин также считает, что Россия в наступающем году воспользуется слабостью Вашингтона, чтобы укрепить свои позиции в Европе.Помимо этого, журналист затронул тему вывода войск НАТО из Афганистана, обернувшегося международным скандалом."Теперь, благодаря необдуманному уходу Байдена, Запад больше не имеет возможности отслеживать деятельность исламистских террористических групп, а бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина", — отмечает он.В итоге автор пришел к выводу, что из-за промахов американского президента западные государства оказались в ситуации серьезного недостатка лидерства и политической воли, а обстановка в мире стала куда более опасной.

https://ria.ru/20211226/bayden-1765517621.html

https://ria.ru/20211217/sanktsii-1764258168.html

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в мире, сша, европа, джо байден, нато, россия