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Оскорбивший Байдена военный оправдался. Однако есть одно "но"
Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок - РИА Новости, 26.12.2021
Оскорбивший Байдена военный оправдался. Однако есть одно "но"
Американский военный Джаред Шмек, обратившийся к Джо Байдену с оскорбительным лозунгом, назвал произошедшее шуткой. Об этом пишет газета The Oregonian. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T08:56
2021-12-26T08:56
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Американский военный Джаред Шмек, обратившийся к Джо Байдену с оскорбительным лозунгом, назвал произошедшее шуткой. Об этом пишет газета The Oregonian.Он также не ожидал, что его разговор с главой Белого дома привлечет столько внимания.Шмек рассказал, что теперь ему поступают звонки с угрозами, хотя он просто "воспользовался свободой слова".Ранее во время традиционных рождественских звонков президент США и Первая леди связались с одним из сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. В конце разговора собеседник поздравил президентскую чету с наступающим праздником, употребив любимый лозунг критиков американского лидера "Вперед, Брэндон".Этот лозунг появился после осенних гонок NASCAR в Алабаме. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру NBC Sports, позади него скандировала толпа болельщиков. Журналист предположил, что они кричали "Вперед, Брэндон", поддерживая спортсмена, однако на самом деле это было "К черту Байдена". С тех пор эта кричалка стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес президента США.
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в мире, сша, джо байден
08:56 26.12.2021
 
Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок

The Oregonian: военный, оскорбивший президента США Байдена в Рождество, назвал это шуткой

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Американский военный Джаред Шмек, обратившийся к Джо Байдену с оскорбительным лозунгом, назвал произошедшее шуткой. Об этом пишет газета The Oregonian.
"Я ничего не имею против Байдена, однако я расстроен, так как считаю, что он мог бы выполнять свою работу лучше", – пояснил мужчина.
Он также не ожидал, что его разговор с главой Белого дома привлечет столько внимания.
Шмек рассказал, что теперь ему поступают звонки с угрозами, хотя он просто "воспользовался свободой слова".
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 20:52
Забыл маску и не только. Байден вновь заставил прессу сомневаться в нем
Ранее во время традиционных рождественских звонков президент США и Первая леди связались с одним из сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. В конце разговора собеседник поздравил президентскую чету с наступающим праздником, употребив любимый лозунг критиков американского лидера "Вперед, Брэндон".
Этот лозунг появился после осенних гонок NASCAR в Алабаме. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру NBC Sports, позади него скандировала толпа болельщиков. Журналист предположил, что они кричали "Вперед, Брэндон", поддерживая спортсмена, однако на самом деле это было "К черту Байдена". С тех пор эта кричалка стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес президента США.
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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