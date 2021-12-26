https://ria.ru/20211226/bashkiriya-1765550534.html

В Башкирии свыше 50 автобусных рейсов отменили из-за непогоды

В Башкирии свыше 50 автобусных рейсов отменили из-за непогоды - РИА Новости, 26.12.2021

В Башкирии свыше 50 автобусных рейсов отменили из-за непогоды

Из-за перекрытия участков на федеральных трассах в Башкирии отменили свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T16:06

2021-12-26T16:06

2021-12-26T17:02

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

погода

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УФА, 26 дек – РИА Новости. Из-за перекрытия участков на федеральных трассах в Башкирии отменили свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что в республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р-240, М-5 и М-7 из-за плохих погодных условий."В связи с перекрытием движения всех видов транспорта на федеральных трассах Башкирии отменены межрегиональные и межмуниципальные автобусные рейсы", - говорится в сообщении регионального МЧС.Так, с Южного автовокзала Уфы отменено 22 рейса, из Нефтекамска два рейса, из Белебея шесть, Стерлитамака – два, из Туймазов – девять, из Красноусолька – шесть, с автовокзала в Киргиз-Мияки отменено три рейса. Также три автобуса из Башкортостана без пассажиров задержаны в Оренбурге, два автобуса в Уфе.Ранее сообщалось, что в уфимском аэропорте задерживаются 16 самолетов на прилет и вылет.

https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, погода