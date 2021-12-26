https://ria.ru/20211226/bashkiriya-1765550534.html
В Башкирии свыше 50 автобусных рейсов отменили из-за непогоды
В Башкирии свыше 50 автобусных рейсов отменили из-за непогоды - РИА Новости, 26.12.2021
В Башкирии свыше 50 автобусных рейсов отменили из-за непогоды
Из-за перекрытия участков на федеральных трассах в Башкирии отменили свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:06
2021-12-26T16:06
2021-12-26T17:02
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
погода
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УФА, 26 дек – РИА Новости. Из-за перекрытия участков на федеральных трассах в Башкирии отменили свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что в республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р-240, М-5 и М-7 из-за плохих погодных условий."В связи с перекрытием движения всех видов транспорта на федеральных трассах Башкирии отменены межрегиональные и межмуниципальные автобусные рейсы", - говорится в сообщении регионального МЧС.Так, с Южного автовокзала Уфы отменено 22 рейса, из Нефтекамска два рейса, из Белебея шесть, Стерлитамака – два, из Туймазов – девять, из Красноусолька – шесть, с автовокзала в Киргиз-Мияки отменено три рейса. Также три автобуса из Башкортостана без пассажиров задержаны в Оренбурге, два автобуса в Уфе.Ранее сообщалось, что в уфимском аэропорте задерживаются 16 самолетов на прилет и вылет.
https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, погода
16:06 26.12.2021 (обновлено: 17:02 26.12.2021)
В Башкирии свыше 50 автобусных рейсов отменили из-за непогоды
Свыше 50 межрегиональных автобусных рейсов отменили в Башкирии из-за непогоды