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Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН
Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН - РИА Новости, 26.12.2021
Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН
Объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания РФ. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:09
2021-12-26T02:09
происшествия
саратовская область
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир осечкин
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания РФ.Telegram-канал Gulagu.net написал в субботу, что получил сообщение от "команды хакеров UNIVERSAL", которая заявила, что "совершала атаку на все сервера ФСИН России". Позднее в СМИ появилась информация, что сайт ФСИН не работал (на момент написания этой заметки сайт работал). Канал Gulagu.net также сообщил, что не знал о подготовке и реализации атаки.Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. Силовики начали проверку, возбуждены пять уголовных дел, региональное управление ФСИН заявило о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В их числе - глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.МВД РФ в ноябре объявило Осечкина в розыск. В базе данных ведомства указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако сама статья не значится.
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саратовская область
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россия
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происшествия, саратовская область, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир осечкин, россия
02:09 26.12.2021
 
Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН

© Фото : Владимир Осечкин/FacebookВладимир Осечкин
Владимир Осечкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Фото : Владимир Осечкин/Facebook
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания РФ.
Telegram-канал Gulagu.net написал в субботу, что получил сообщение от "команды хакеров UNIVERSAL", которая заявила, что "совершала атаку на все сервера ФСИН России". Позднее в СМИ появилась информация, что сайт ФСИН не работал (на момент написания этой заметки сайт работал). Канал Gulagu.net также сообщил, что не знал о подготовке и реализации атаки.

"Я прошу остановить хакерскую атаку и дать возможность сотрудникам ФСИН восстановить работу сайта", - сказал Осечкин в видео, опубликованном в канале.

Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. Силовики начали проверку, возбуждены пять уголовных дел, региональное управление ФСИН заявило о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В их числе - глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
МВД РФ в ноябре объявило Осечкина в розыск. В базе данных ведомства указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако сама статья не значится.
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