https://ria.ru/20211226/ataka-1765511489.html
Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН
Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН - РИА Новости, 26.12.2021
Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН
Объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания РФ. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:09
2021-12-26T02:09
2021-12-26T02:09
происшествия
саратовская область
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир осечкин
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания РФ.Telegram-канал Gulagu.net написал в субботу, что получил сообщение от "команды хакеров UNIVERSAL", которая заявила, что "совершала атаку на все сервера ФСИН России". Позднее в СМИ появилась информация, что сайт ФСИН не работал (на момент написания этой заметки сайт работал). Канал Gulagu.net также сообщил, что не знал о подготовке и реализации атаки.Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. Силовики начали проверку, возбуждены пять уголовных дел, региональное управление ФСИН заявило о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В их числе - глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.МВД РФ в ноябре объявило Осечкина в розыск. В базе данных ведомства указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако сама статья не значится.
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происшествия, саратовская область, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир осечкин, россия
Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН