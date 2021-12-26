https://ria.ru/20211226/ataka-1765511489.html

Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН

Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН - РИА Новости, 26.12.2021

Основатель Gulagu.net призвал остановить хакерскую атаку на сайт ФСИН

Объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания РФ. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T02:09

2021-12-26T02:09

2021-12-26T02:09

происшествия

саратовская область

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир осечкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758701814_0:188:2048:1340_1920x0_80_0_0_fdfd085c55d51b303bf2de392d671149.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания РФ.Telegram-канал Gulagu.net написал в субботу, что получил сообщение от "команды хакеров UNIVERSAL", которая заявила, что "совершала атаку на все сервера ФСИН России". Позднее в СМИ появилась информация, что сайт ФСИН не работал (на момент написания этой заметки сайт работал). Канал Gulagu.net также сообщил, что не знал о подготовке и реализации атаки.Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. Силовики начали проверку, возбуждены пять уголовных дел, региональное управление ФСИН заявило о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В их числе - глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.МВД РФ в ноябре объявило Осечкина в розыск. В базе данных ведомства указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако сама статья не значится.

https://ria.ru/20211217/pytki-1764312019.html

саратовская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир осечкин, россия