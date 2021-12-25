https://ria.ru/20211225/zapad-1765436716.html
Слова Горбачева потрясли британцев
Британцы оценили слова Горбачева о поведении Запада после распада СССР - РИА Новости, 25.12.2021
Слова Горбачева потрясли британцев
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию экс-президента СССР Михаила Горбачева о том, что после распада Советского Союза РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T04:45
2021-12-25T04:45
2021-12-25T12:35
в мире
сша
ссср
великобритания
владимир путин
михаил горбачев
сергей рябков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию экс-президента СССР Михаила Горбачева о том, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", что повлекло за собой идею расширения НАТО.Как ранее заявил РИА Новости бывший советский лидер, такое положение дел привело к забвению принципов коллективной безопасности.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."На самом деле мы должны винить только самих себя. Мы должны были протянуть руку дружбы, когда распался СССР (было даже предложение принять их в НАТО)", — написал пользователь Tom2131."Америка обещала не приближаться ни на дюйм к российской границе, когда СССР распался в 1991 году, вот и все, чего стоят обещания американцев", — указал Ganacus."Горбачев должен был получить их (договоренности. — Прим. ред.) в письменном виде от Рейгана", — заявил Baka."Величайшее предательство. Запад должен был принять Россию после падения занавеса", — выразил мнение TONKA78."Если я правильно помню, США не понравилась идея размещения российских (советских. — Прим. ред.) ракет всего в 90 милях от них", — напомнил Citizen X о Карибском кризисе."Американцы подначивали Россию десятилетиями. И теперь она начинает закипать", — добавил Lima Alpha.На прошлой неделе Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на эти требования, может начаться новый виток конфронтации.Ожидается, что первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html
https://ria.ru/20211224/peregovory-1765315706.html
сша
ссср
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a015150f0eab375c4eade9e56ec7342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ссср, великобритания, владимир путин, михаил горбачев, сергей рябков, нато, россия
04:45 25.12.2021 (обновлено: 12:35 25.12.2021)
Британцы оценили слова Горбачева о поведении Запада после распада СССР
Читатели Daily Mail согласились с мнением Горбачева о поведении Запада после распада СССР
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Британский таблоид The Daily Mail
опубликовал материал, посвященный высказыванию экс-президента СССР
Михаила Горбачева о том, что после распада Советского Союза США
"ударило в голову высокомерие", что повлекло за собой идею расширения НАТО
.
Как ранее заявил РИА Новости бывший советский лидер, такое положение дел привело к забвению принципов коллективной безопасности.
"Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю", — отметил экс-президент.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"На самом деле мы должны винить только самих себя. Мы должны были протянуть руку дружбы, когда распался СССР (было даже предложение принять их в НАТО)", — написал пользователь Tom2131.
"Америка обещала не приближаться ни на дюйм к российской границе, когда СССР распался в 1991 году, вот и все, чего стоят обещания американцев", — указал Ganacus.
"Горбачев должен был получить их (договоренности. — Прим. ред.) в письменном виде от Рейгана", — заявил Baka.
"Величайшее предательство. Запад должен был принять Россию
после падения занавеса", — выразил мнение TONKA78.
"Если я правильно помню, США не понравилась идея размещения российских (советских. — Прим. ред.) ракет всего в 90 милях от них", — напомнил Citizen X о Карибском кризисе.
"Американцы подначивали Россию десятилетиями. И теперь она начинает закипать", — добавил Lima Alpha.
На прошлой неделе Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе
, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков
, если Запад не отреагирует на эти требования, может начаться новый виток конфронтации.
Ожидается, что первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе. Президент России Владимир Путин
не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине
наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.