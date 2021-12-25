https://ria.ru/20211225/zapad-1765436716.html

Слова Горбачева потрясли британцев

Британцы оценили слова Горбачева о поведении Запада после распада СССР - РИА Новости, 25.12.2021

Слова Горбачева потрясли британцев

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию экс-президента СССР Михаила Горбачева о том, что после распада Советского Союза РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T04:45

2021-12-25T04:45

2021-12-25T12:35

в мире

сша

ссср

великобритания

владимир путин

михаил горбачев

сергей рябков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию экс-президента СССР Михаила Горбачева о том, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", что повлекло за собой идею расширения НАТО.Как ранее заявил РИА Новости бывший советский лидер, такое положение дел привело к забвению принципов коллективной безопасности.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."На самом деле мы должны винить только самих себя. Мы должны были протянуть руку дружбы, когда распался СССР (было даже предложение принять их в НАТО)", — написал пользователь Tom2131."Америка обещала не приближаться ни на дюйм к российской границе, когда СССР распался в 1991 году, вот и все, чего стоят обещания американцев", — указал Ganacus."Горбачев должен был получить их (договоренности. — Прим. ред.) в письменном виде от Рейгана", — заявил Baka."Величайшее предательство. Запад должен был принять Россию после падения занавеса", — выразил мнение TONKA78."Если я правильно помню, США не понравилась идея размещения российских (советских. — Прим. ред.) ракет всего в 90 милях от них", — напомнил Citizen X о Карибском кризисе."Американцы подначивали Россию десятилетиями. И теперь она начинает закипать", — добавил Lima Alpha.На прошлой неделе Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на эти требования, может начаться новый виток конфронтации.Ожидается, что первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html

https://ria.ru/20211224/peregovory-1765315706.html

сша

ссср

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ссср, великобритания, владимир путин, михаил горбачев, сергей рябков, нато, россия