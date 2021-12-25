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В ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Манделы на аукционе в США
В ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Манделы на аукционе в США - РИА Новости, 25.12.2021
В ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Манделы на аукционе в США
Власти ЮАР выступили против продажи ключа от тюремной камеры бывшего президента страны Нельсона Манделы на острове Роббен, в которую он был заключен за... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:13
2021-12-25T16:13
в мире
сша
юар
нью-йорк (город)
юнеско
нельсон мандела
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти ЮАР выступили против продажи ключа от тюремной камеры бывшего президента страны Нельсона Манделы на острове Роббен, в которую он был заключен за оппозиционную деятельность, на аукционе Guernsey"s в Нью-Йорке, заявил министр спорта, искусств и культуры ЮАР Нати Мтетва.Согласно сайту Guernsey"s, на аукционе, который начнется 28 января, будут представлены несколько предметов, связанных с Манделой - ключ от тюремной камеры, его рубашка, солнечные очки, написанный им маяк на острове, велосипед и теннисная ракетка, которыми борец с режимом апартеида в ЮАР пользовался во время своего заключения."Главная цель для нас остановить проведение аукциона и вернуть ключ в Южную Африку", - заявил министр в интервью телеканалу NCA. Он добавил, что аукционный дом не консультировался с какими-либо южно-африканскими ведомствами относительно продажи предметов, связанных с Манделой.По словам чиновника, несмотря на то, что сейчас устанавливается подлинность ключа, "никто не имеет права владеть предметом, обладающим такой важностью с точки зрения культуры и наследия".В заключении Нельсон Мандела провел в общей сложности 27 лет, большую часть из них – в одиночной камере на острове Роббен. Во время своего заключения Мандела приобрел мировую известность. В Южной Африке и в других странах развернулось движение за его освобождение. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. В 1999 году ЮНЕСКО включила остров Роббен в список объектов всемирного наследия.
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сша
юар
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в мире, сша, юар, нью-йорк (город), юнеско, нельсон мандела
16:13 25.12.2021
 
В ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Манделы на аукционе в США

Власти ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Нельсона Манделы на аукционе в США

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти ЮАР выступили против продажи ключа от тюремной камеры бывшего президента страны Нельсона Манделы на острове Роббен, в которую он был заключен за оппозиционную деятельность, на аукционе Guernsey"s в Нью-Йорке, заявил министр спорта, искусств и культуры ЮАР Нати Мтетва.
Согласно сайту Guernsey"s, на аукционе, который начнется 28 января, будут представлены несколько предметов, связанных с Манделой - ключ от тюремной камеры, его рубашка, солнечные очки, написанный им маяк на острове, велосипед и теннисная ракетка, которыми борец с режимом апартеида в ЮАР пользовался во время своего заключения.
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"Главная цель для нас остановить проведение аукциона и вернуть ключ в Южную Африку", - заявил министр в интервью телеканалу NCA. Он добавил, что аукционный дом не консультировался с какими-либо южно-африканскими ведомствами относительно продажи предметов, связанных с Манделой.
По словам чиновника, несмотря на то, что сейчас устанавливается подлинность ключа, "никто не имеет права владеть предметом, обладающим такой важностью с точки зрения культуры и наследия".
В заключении Нельсон Мандела провел в общей сложности 27 лет, большую часть из них – в одиночной камере на острове Роббен. Во время своего заключения Мандела приобрел мировую известность. В Южной Африке и в других странах развернулось движение за его освобождение. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. В 1999 году ЮНЕСКО включила остров Роббен в список объектов всемирного наследия.
 
В миреСШАЮАРНью-Йорк (город)ЮНЕСКОНельсон Мандела
 
 
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