https://ria.ru/20211225/yuar-1765476995.html

В ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Манделы на аукционе в США

В ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Манделы на аукционе в США - РИА Новости, 25.12.2021

В ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Манделы на аукционе в США

Власти ЮАР выступили против продажи ключа от тюремной камеры бывшего президента страны Нельсона Манделы на острове Роббен, в которую он был заключен за... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:13

2021-12-25T16:13

2021-12-25T16:13

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юар

нью-йорк (город)

юнеско

нельсон мандела

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти ЮАР выступили против продажи ключа от тюремной камеры бывшего президента страны Нельсона Манделы на острове Роббен, в которую он был заключен за оппозиционную деятельность, на аукционе Guernsey"s в Нью-Йорке, заявил министр спорта, искусств и культуры ЮАР Нати Мтетва.Согласно сайту Guernsey"s, на аукционе, который начнется 28 января, будут представлены несколько предметов, связанных с Манделой - ключ от тюремной камеры, его рубашка, солнечные очки, написанный им маяк на острове, велосипед и теннисная ракетка, которыми борец с режимом апартеида в ЮАР пользовался во время своего заключения."Главная цель для нас остановить проведение аукциона и вернуть ключ в Южную Африку", - заявил министр в интервью телеканалу NCA. Он добавил, что аукционный дом не консультировался с какими-либо южно-африканскими ведомствами относительно продажи предметов, связанных с Манделой.По словам чиновника, несмотря на то, что сейчас устанавливается подлинность ключа, "никто не имеет права владеть предметом, обладающим такой важностью с точки зрения культуры и наследия".В заключении Нельсон Мандела провел в общей сложности 27 лет, большую часть из них – в одиночной камере на острове Роббен. Во время своего заключения Мандела приобрел мировую известность. В Южной Африке и в других странах развернулось движение за его освобождение. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. В 1999 году ЮНЕСКО включила остров Роббен в список объектов всемирного наследия.

https://ria.ru/20190503/1553238631.html

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юар

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в мире, сша, юар, нью-йорк (город), юнеско, нельсон мандела