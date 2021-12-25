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Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК - РИА Новости, 25.12.2021
Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
По меньшей мере три человека погибли в субботу при взрыве бомбы в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), передает агентство Франс... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T23:04
2021-12-25T23:04
2021-12-25T23:06
в мире
взрыв
демократическая республика конго
африка
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в субботу при взрыве бомбы в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), передает агентство Франс Пресс.По его данным, глава Бени Нарцисс Мутеба заявил, что взрыв произошел в центре города.Мутеба в целях безопасности призвал жителей вернуться в свои дома.
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в мире, взрыв, демократическая республика конго, африка
23:04 25.12.2021 (обновлено: 23:06 25.12.2021)
Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке Демократической Республики Конго