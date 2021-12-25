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Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК

Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК - РИА Новости, 25.12.2021

Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК

По меньшей мере три человека погибли в субботу при взрыве бомбы в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), передает агентство Франс... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T23:04

2021-12-25T23:04

2021-12-25T23:06

в мире

взрыв

демократическая республика конго

африка

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в субботу при взрыве бомбы в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), передает агентство Франс Пресс.По его данным, глава Бени Нарцисс Мутеба заявил, что взрыв произошел в центре города.Мутеба в целях безопасности призвал жителей вернуться в свои дома.

https://ria.ru/20211223/kabul-1765062873.html

демократическая республика конго

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в мире, взрыв, демократическая республика конго, африка