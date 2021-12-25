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Прокуратура начала проверку после ЧП в жилом доме в Дзержинске
Прокуратура начала проверку после ЧП в жилом доме в Дзержинске - РИА Новости, 25.12.2021
Прокуратура начала проверку после ЧП в жилом доме в Дзержинске
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после ЧП с газовым баллоном в Дзержинске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:17
2021-12-25T18:17
2021-12-25T18:17
происшествия
взрыв
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после ЧП с газовым баллоном в Дзержинске, сообщает пресс-служба ведомства.По данным МЧС региона, сообщение о взрыве в одноэтажном шестиквартирном доме в Дзержинске на улице 9 Января поступило в субботу в 16.09 мск. Произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек. Обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена.Дзержинской городской прокуратуре поручена проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента и дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования."По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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происшествия, взрыв, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Прокуратура начала проверку после ЧП в жилом доме в Дзержинске
Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона в жилом доме в Дзержинске