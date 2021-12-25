https://ria.ru/20211225/vozvraschenie-1765438549.html

Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий

Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий - РИА Новости, 25.12.2021

Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий

Армения вернула Азербайджану задержанных на границе азербайджанских военных без предусловий, заявил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T07:14

2021-12-25T07:14

2021-12-25T07:14

в мире

армения

азербайджан

минобороны армении

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Армения вернула Азербайджану задержанных на границе азербайджанских военных без предусловий, заявил армянский премьер Никол Пашинян.Двадцатого декабря минобороны Армении заявило о возвращении Азербайджану при посредничестве России двух задержанных 18 декабря за нарушение границы азербайджанских военных. Отмечалось, что военные были возвращены "исходя из гуманистических соображений и при посредничестве РФ"."Мы вернули (военнослужащих – ред.) без предусловий... Потому что мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы ведем торги в вопросах, касающихся людей. Этой позицией мы показали свою полную приверженность международным нормам и правилам", - сказал Пашинян во время онлайн-пресс-конференции.

https://ria.ru/20211219/voennye-1764416857.html

армения

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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, никол пашинян, россия