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Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий
Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий - РИА Новости, 25.12.2021
Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий
Армения вернула Азербайджану задержанных на границе азербайджанских военных без предусловий, заявил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T07:14
2021-12-25T07:14
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Армения вернула Азербайджану задержанных на границе азербайджанских военных без предусловий, заявил армянский премьер Никол Пашинян.Двадцатого декабря минобороны Армении заявило о возвращении Азербайджану при посредничестве России двух задержанных 18 декабря за нарушение границы азербайджанских военных. Отмечалось, что военные были возвращены "исходя из гуманистических соображений и при посредничестве РФ"."Мы вернули (военнослужащих – ред.) без предусловий... Потому что мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы ведем торги в вопросах, касающихся людей. Этой позицией мы показали свою полную приверженность международным нормам и правилам", - сказал Пашинян во время онлайн-пресс-конференции.
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, никол пашинян, россия
07:14 25.12.2021
 
Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий

Премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван вернул Баку задержанных военных без предусловий

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Армения вернула Азербайджану задержанных на границе азербайджанских военных без предусловий, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Двадцатого декабря минобороны Армении заявило о возвращении Азербайджану при посредничестве России двух задержанных 18 декабря за нарушение границы азербайджанских военных. Отмечалось, что военные были возвращены "исходя из гуманистических соображений и при посредничестве РФ".
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 09:32
В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих
"Мы вернули (военнослужащих – ред.) без предусловий... Потому что мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы ведем торги в вопросах, касающихся людей. Этой позицией мы показали свою полную приверженность международным нормам и правилам", - сказал Пашинян во время онлайн-пресс-конференции.
 
В миреАрменияАзербайджанМинобороны АрменииНикол ПашинянРоссия
 
 
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