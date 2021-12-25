https://ria.ru/20211225/voyna-1765465078.html

"Ни завтра, ни после Нового года". Украина отменила Третью мировую

На Украине "отменили" третью мировую войну - РИА Новости, 25.12.2021

"Ни завтра, ни после Нового года". Украина отменила Третью мировую

Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, так как она приведет к уничтожению всего человечества. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:33

2021-12-25T13:33

2021-12-25T15:27

в мире

украина

сша

евгений мураев

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, так как она приведет к уничтожению всего человечества. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.Он убежден, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток — 2" говорит о том, что между двумя странами готовится некая сделка.В последнее время Киев и западные СМИ заявляют, что Россия планирует "нападение" на Украину. Москва эти обвинения неоднократно опровергала. В Кремле отметили, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать.В очном формате Путин и Байден впервые пообщались в Женеве в июне этого года. Кроме того, президенты неоднократно говорили по телефону и видеосвязи.

https://ria.ru/20211225/smi-1765451088.html

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в мире, украина, сша, евгений мураев, россия