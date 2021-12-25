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"Ни завтра, ни после Нового года". Украина отменила Третью мировую
На Украине "отменили" третью мировую войну - РИА Новости, 25.12.2021
"Ни завтра, ни после Нового года". Украина отменила Третью мировую
Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, так как она приведет к уничтожению всего человечества. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:33
2021-12-25T15:27
в мире
украина
сша
евгений мураев
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, так как она приведет к уничтожению всего человечества. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.Он убежден, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток — 2" говорит о том, что между двумя странами готовится некая сделка.В последнее время Киев и западные СМИ заявляют, что Россия планирует "нападение" на Украину. Москва эти обвинения неоднократно опровергала. В Кремле отметили, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать.В очном формате Путин и Байден впервые пообщались в Женеве в июне этого года. Кроме того, президенты неоднократно говорили по телефону и видеосвязи.
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в мире, украина, сша, евгений мураев, россия
13:33 25.12.2021 (обновлено: 15:27 25.12.2021)
 
На Украине "отменили" третью мировую войну

Бывший депутат Рады Мураев: Россия и США не допустят третьей мировой войны

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Depositphotos / curraheeshutter
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, так как она приведет к уничтожению всего человечества. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны", — сказал политик, отметив, что ядерное оружие играет роль сдерживающего фактора.

Он убежден, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток — 2" говорит о том, что между двумя странами готовится некая сделка.
В последнее время Киев и западные СМИ заявляют, что Россия планирует "нападение" на Украину. Москва эти обвинения неоднократно опровергала. В Кремле отметили, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В очном формате Путин и Байден впервые пообщались в Женеве в июне этого года. Кроме того, президенты неоднократно говорили по телефону и видеосвязи.
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