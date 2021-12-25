https://ria.ru/20211225/voyna-1765441731.html
Украину ждет гражданская война. Этому есть подтверждение
На Украине назвали признак скорой гражданской войны - РИА Новости, 25.12.2021
Украину ждет гражданская война. Этому есть подтверждение
Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:02
2021-12-25T09:02
2021-12-25T11:53
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе Украины. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился украинский политолог Андрей Головачев.По его словам, подобные обвинения не имеют законного основания."Раскопал топор войны Зеленский, и он, похоже, плохо понимает последствия своих действий", — отметил специалист.Головачев убежден, что в ближайшее время обвинение в государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение.В результате предстоящие выборы на Украине могут завершиться расколом страны из-за отказа политических сторон признавать свое поражение, заключил Головачев.
https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html
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в мире, украина, владимир зеленский
09:02 25.12.2021 (обновлено: 11:53 25.12.2021)
На Украине назвали признак скорой гражданской войны
Политолог Головачев: обвинения в госизмене говорят о скорой гражданской войне на Украине
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе Украины
. Таким мнением на своей странице в Facebook
поделился украинский политолог Андрей Головачев
.
"Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины (период с 1657 по 1687 год, фактически считающийся гражданской войной на Украине. — Прим. ред.)", — пояснил эксперт.
По его словам, подобные обвинения не имеют законного основания.
"Раскопал топор войны Зеленский, и он, похоже, плохо понимает последствия своих действий", — отметил специалист.
Головачев убежден, что в ближайшее время обвинение в государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение.
В результате предстоящие выборы на Украине могут завершиться расколом страны из-за отказа политических сторон признавать свое поражение, заключил Головачев.