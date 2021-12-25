https://ria.ru/20211225/voyna-1765441731.html

Украину ждет гражданская война. Этому есть подтверждение

На Украине назвали признак скорой гражданской войны - РИА Новости, 25.12.2021

Украину ждет гражданская война. Этому есть подтверждение

Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T09:02

2021-12-25T09:02

2021-12-25T11:53

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе Украины. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился украинский политолог Андрей Головачев.По его словам, подобные обвинения не имеют законного основания."Раскопал топор войны Зеленский, и он, похоже, плохо понимает последствия своих действий", — отметил специалист.Головачев убежден, что в ближайшее время обвинение в государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение.В результате предстоящие выборы на Украине могут завершиться расколом страны из-за отказа политических сторон признавать свое поражение, заключил Головачев.

https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html

https://ria.ru/20211223/medvedchuk-1765062004.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский