Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/voyna-1765441731.html
Украину ждет гражданская война. Этому есть подтверждение
На Украине назвали признак скорой гражданской войны - РИА Новости, 25.12.2021
Украину ждет гражданская война. Этому есть подтверждение
Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:02
2021-12-25T11:53
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155655/10/1556551055_0:121:2994:1805_1920x0_80_0_0_aa56ca208799547b209a8cf6f31e9fb8.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе Украины. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился украинский политолог Андрей Головачев.По его словам, подобные обвинения не имеют законного основания."Раскопал топор войны Зеленский, и он, похоже, плохо понимает последствия своих действий", — отметил специалист.Головачев убежден, что в ближайшее время обвинение в государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение.В результате предстоящие выборы на Украине могут завершиться расколом страны из-за отказа политических сторон признавать свое поражение, заключил Головачев.
https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html
https://ria.ru/20211223/medvedchuk-1765062004.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155655/10/1556551055_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_97db9935c00a9cf05a0e8546359b1a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
09:02 25.12.2021 (обновлено: 11:53 25.12.2021)
 
На Украине назвали признак скорой гражданской войны

Политолог Головачев: обвинения в госизмене говорят о скорой гражданской войне на Украине

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтолкновения в центре Киева в 2014 году. Архивное фото
Столкновения в центре Киева в 2014 году. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовные дела о государственной измене против чиновников используются в качестве технического приема борьбы за власть и свидетельствуют о скором расколе Украины. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился украинский политолог Андрей Головачев.

"Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины (период с 1657 по 1687 год, фактически считающийся гражданской войной на Украине. — Прим. ред.)", — пояснил эксперт.

По его словам, подобные обвинения не имеют законного основания.
"Раскопал топор войны Зеленский, и он, похоже, плохо понимает последствия своих действий", — отметил специалист.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 22:46
"Это госизмена". Львовский журналист припомнил Зеленскому слова о России
Головачев убежден, что в ближайшее время обвинение в государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение.
В результате предстоящие выборы на Украине могут завершиться расколом страны из-за отказа политических сторон признавать свое поражение, заключил Головачев.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 11:38
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением