Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211225/vaktsinatsiya-1765495974.html
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет - РИА Новости, 25.12.2021
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
Индия с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет, сообщил премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T20:18
2021-12-25T20:23
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
индия
нарендра моди
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331508_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_d26d040a03ca3f871058a5436f370a32.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 дек – РИА Новости. Индия с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет, сообщил премьер-министр Нарендра Моди."Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января. Это поможет нам защитить наших детей, посещающих школу, и поможет их родителям тоже... Наши передовые работники были на переднем крае борьбы с этой болезнью. Они получат бустерную дозу с 10 января. Люди в возрасте (старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями) также будут иметь право на бустерную вакцину с 10 января", - сказал премьер.Моди также отметил, что вскоре в Индии будут представлены назальная вакцина от коронавируса и первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получали медики и передовые работники, так в Индии называют тех, кто помогал врачам в борьбе с коронавирусом - сотрудников полиции и экстренных служб. Далее власти начали вакцинировать людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями, а с 1 мая возможность вакцинироваться получили все жители Индии старше 18 лет.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели более 34,2 миллиона, умерли более 479 тысяч.
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/omikron-1765452335.html
https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765281328.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331508_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e664f161edf7224cf7381acdd4791777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вакцинация, индия, нарендра моди, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:18 25.12.2021 (обновлено: 20:23 25.12.2021)
 
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет

В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет в январе 2022 года

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationПузырьки с вакциной на фоне надписи "Омикрон"
Пузырьки с вакциной на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 дек – РИА Новости. Индия с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет, сообщил премьер-министр Нарендра Моди.
"Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января. Это поможет нам защитить наших детей, посещающих школу, и поможет их родителям тоже... Наши передовые работники были на переднем крае борьбы с этой болезнью. Они получат бустерную дозу с 10 января. Люди в возрасте (старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями) также будут иметь право на бустерную вакцину с 10 января", - сказал премьер.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
11:14В России
Мясников назвал причину низкой смертности от омикрон-штамма коронавируса
Моди также отметил, что вскоре в Индии будут представлены назальная вакцина от коронавируса и первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.
Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получали медики и передовые работники, так в Индии называют тех, кто помогал врачам в борьбе с коронавирусом - сотрудников полиции и экстренных служб. Далее власти начали вакцинировать людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями, а с 1 мая возможность вакцинироваться получили все жители Индии старше 18 лет.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели более 34,2 миллиона, умерли более 479 тысяч.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 10:35Распространение коронавируса
Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияИндияНарендра МодиКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением