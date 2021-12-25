https://ria.ru/20211225/vaktsinatsiya-1765495974.html
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет - РИА Новости, 25.12.2021
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
Индия с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет, сообщил премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T20:18
2021-12-25T20:18
2021-12-25T20:23
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
индия
нарендра моди
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 дек – РИА Новости. Индия с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет, сообщил премьер-министр Нарендра Моди."Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января. Это поможет нам защитить наших детей, посещающих школу, и поможет их родителям тоже... Наши передовые работники были на переднем крае борьбы с этой болезнью. Они получат бустерную дозу с 10 января. Люди в возрасте (старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями) также будут иметь право на бустерную вакцину с 10 января", - сказал премьер.Моди также отметил, что вскоре в Индии будут представлены назальная вакцина от коронавируса и первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получали медики и передовые работники, так в Индии называют тех, кто помогал врачам в борьбе с коронавирусом - сотрудников полиции и экстренных служб. Далее власти начали вакцинировать людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями, а с 1 мая возможность вакцинироваться получили все жители Индии старше 18 лет.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели более 34,2 миллиона, умерли более 479 тысяч.
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/omikron-1765452335.html
https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765281328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вакцинация, индия, нарендра моди, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:18 25.12.2021 (обновлено: 20:23 25.12.2021)
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет в январе 2022 года
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 дек – РИА Новости. Индия
с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет, сообщил премьер-министр Нарендра Моди
.
"Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января. Это поможет нам защитить наших детей, посещающих школу, и поможет их родителям тоже... Наши передовые работники были на переднем крае борьбы с этой болезнью. Они получат бустерную дозу с 10 января. Люди в возрасте (старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями) также будут иметь право на бустерную вакцину с 10 января", - сказал премьер.
Моди также отметил, что вскоре в Индии будут представлены назальная вакцина от коронавируса и первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.
Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получали медики и передовые работники, так в Индии называют тех, кто помогал врачам в борьбе с коронавирусом - сотрудников полиции и экстренных служб. Далее власти начали вакцинировать людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями, а с 1 мая возможность вакцинироваться получили все жители Индии старше 18 лет.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели более 34,2 миллиона, умерли более 479 тысяч.