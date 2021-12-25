https://ria.ru/20211225/ugon-1765438803.html

Страховщик раскрыл схему попытки "двойного угона" автомобиля в Петербурге

Страховщик раскрыл схему попытки "двойного угона" автомобиля в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2021

Страховщик раскрыл схему попытки "двойного угона" автомобиля в Петербурге

Служба безопасности "Совкомбанк Страхование" раскрыла мошенничество с фиктивным угоном в Санкт-Петербурге автомобиля Hyundai и предотвратила попытку его... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T07:26

2021-12-25T07:26

2021-12-25T07:26

происшествия

санкт-петербург

авто

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Служба безопасности "Совкомбанк Страхование" раскрыла мошенничество с фиктивным угоном в Санкт-Петербурге автомобиля Hyundai и предотвратила попытку его повторить, но уже с "перебитым" VIN-номером (идентификационным номером авто), мошенникам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 6 лет и крупного штрафа, рассказали РИА Новости эксперты страховщика.Спустя некоторое время другой соучастник приобрел еще один автомобиль той же марки и модели. Вторую машину зарегистрировали на некое ООО и застраховали по каско в другой страховой компании, отмечают они."В декабре 2020 года в результате ДТП этот автомобиль лишился передней части кузова. Директор ООО обратился в последнюю страховую компанию, где случай был признан "тоталем", получил возмещение за вычетом стоимости остатков автомобиля – их он передавать в страховую не стал. Из груды железа соучастники выпилили пластину с номером VIN, которую перенесли на автомобиль, инсценировку хищения которого они ранее совершили", - рассказали детали эксперты.Автомобиль с перебитыми VIN был фиктивно продан участнику преступной группы, который находился за рулем в момент ДТП 2020 года и был в курсе его судьбы. Владелец застраховал "воскресшую" машину по каско в "Совкомбанк Страхование" на 2,8 миллиона рублей с расчетом на ее дальнейшее похищение "неустановленными лицами", также отметили в страховой компании."Однако вмешательство службы безопасности "Совкомбанк Страхование" помешало реализации этого плана. К мероприятиям по пресечению инсценировки угона были привлечены работники правоохранительных органов. При попытке совершения мошенничества в октябре нынешнего года главарь шайки мошенников был арестован, а автомобиль, подготовленный к перепродаже по новым документам и спрятанный в укромном месте, задержан. Экспертиза подтвердила "двойную жизнь" автомашины", - говорят эксперты."За совершенное деяние мошенникам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 6 лет и крупного штрафа", - добавляют они.

https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html

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происшествия, санкт-петербург, авто