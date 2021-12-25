https://ria.ru/20211225/transport-1765473238.html

В ГД предложили сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни

В ГД предложили сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни - РИА Новости, 25.12.2021

В ГД предложили сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать общественный транспорт бесплатным в предновогоднее время, по мнению... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:24

2021-12-25T15:24

2021-12-25T15:24

общество

госдума рф

сергей миронов

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать общественный транспорт бесплатным в предновогоднее время, по мнению политика, это поможет разгрузить городскую инфраструктуру, а людям будет просто приятно."На время предновогодних покупок городской транспорт должен стать бесплатным. Дни бесплатного общественного транспорта перед новогодними праздниками могли бы значительно разгрузить городскую инфраструктуру в мегаполисах, помочь людям купить подарки и накрыть новогодний стол без стресса", - написал политик в своем Telegram-канале.Миронов предлагает властям крупных городов подумать об инициативе сделать общественный транспорт бесплатным "на два-три дня". Парламентарий считает, что "людям будет просто приятно, что они заботятся", кроме того, "это позволит разгрузить дороги и даст людям спокойно подготовиться к Новому году".

https://ria.ru/20211120/transport-1759923909.html

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общество, госдума рф, сергей миронов, россия