https://ria.ru/20211225/transport-1765473238.html
В ГД предложили сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни
В ГД предложили сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни - РИА Новости, 25.12.2021
В ГД предложили сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать общественный транспорт бесплатным в предновогоднее время, по мнению... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:24
2021-12-25T15:24
2021-12-25T15:24
общество
госдума рф
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать общественный транспорт бесплатным в предновогоднее время, по мнению политика, это поможет разгрузить городскую инфраструктуру, а людям будет просто приятно."На время предновогодних покупок городской транспорт должен стать бесплатным. Дни бесплатного общественного транспорта перед новогодними праздниками могли бы значительно разгрузить городскую инфраструктуру в мегаполисах, помочь людям купить подарки и накрыть новогодний стол без стресса", - написал политик в своем Telegram-канале.Миронов предлагает властям крупных городов подумать об инициативе сделать общественный транспорт бесплатным "на два-три дня". Парламентарий считает, что "людям будет просто приятно, что они заботятся", кроме того, "это позволит разгрузить дороги и даст людям спокойно подготовиться к Новому году".
https://ria.ru/20211120/transport-1759923909.html
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общество, госдума рф, сергей миронов, россия
В ГД предложили сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни
Глава эсеров Миронов предложил сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни