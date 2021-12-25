08:00 25.12.2021 (обновлено: 08:11 25.12.2021)
"Что они творят?!" Военная техника, которую используют в необычной роли
© Минобороны РФПрактическое бомбометание и боевые стрельбы экипажей ВТА в Тверской области. Стоп-кадр с видеозаписи Минобороны РФ
© Минобороны РФ
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы научились применять транспортные самолеты в качестве ударных — на учениях в Мексиканском заливе грузовой MC-130J впервые поразил надводную мишень крылатой ракетой. Пентагон рассчитывает таким образом расширить парк носителей высокоточного оружия. Об этой и других программах "нецелевого использования" военной техники — в материале РИА Новости.
Транспортник-ракетоносец
Для Пентагона этот проект очень выгоден: в ВВС США более полутысячи С-130 и С-17, которые можно бросить в бой после небольших доработок. На борт эти машины готовы взять десятки боеприпасов. А вместительные топливные баки позволяют находиться в воздухе очень долго.
© Flickr / U.S. Air Force/ Capt. Raymond GeoffroyДоставка груза самолетами C-130 Hercules для армии США на учениях в Южной Корее
Доставка груза самолетами C-130 Hercules для армии США на учениях в Южной Корее
На испытаниях в грузовой отсек переоборудованного MC-130J загрузили специальную паллету с боеприпасом. Когда машина набрала нужную высоту и вышла в район пуска, контейнер выбросили с рампы. Крылатая ракета отделилась, включила двигатели, выполнила маневр и устремилась к цели. В ВВС особо отметили, что полетное задание боеприпас получил уже в небе.
В Пентагоне верят, что эта программа поможет в потенциальной войне с Китаем — вооруженные военно-транспортные самолеты американцы опробовали в компьютерной симуляции битвы за Тайвань.
1 декабря, 02:08Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем
В Вашингтоне прекрасно понимают: если Пекин решит силой вернуть мятежный остров, то задействует десятки кораблей. Чтобы их уничтожить, груженным противокорабельными ракетами транспортникам даже не понадобится заходить в зону действия вражеской ПВО.
Тонны бомб
Давно экспериментируют с грузовыми машинами и в России. Малоизвестный факт: у "рабочей лошадки" Ил-76 под крыльями предусмотрены подвески для бомб. При этом самолет гораздо дешевле современного бомбардировщика. Когда риск обстрела с земли невысок и не требуется совершать резких маневров, а надо лишь сбросить бомбу в нужной точке, неповоротливый "грузовик" вполне сгодится.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме в Армении. Кадр видео
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме в Армении. Кадр видео
"Семьдесят шестые" выполняли такие задачи в Афганистане. Как правило, летали в паре с бомбардировщиком-лидером, который обозначал цель, а транспортник — бомбил. Ил-76 может обрушить на противника до 20 тонн смертоносного железа. Причем боеприпасы сбрасывают не только из-под крыла, но и из грузового отсека по специальным рельсам-направляющим. Речь, разумеется, не о высокоточном оружии — эти самолеты вооружают свободнопадающими боеприпасами калибра до 500 килограммов.
© Минобороны РФПрактическое бомбометание и боевые стрельбы экипажей ВТА в Тверской области. Стоп-кадр с видеозаписи Минобороны России
© Минобороны РФ
Практическое бомбометание и боевые стрельбы экипажей ВТА в Тверской области. Стоп-кадр с видеозаписи Минобороны России
Практическое бомбометание — один из обязательных элементов подготовки экипажей. Так, в ноябре "семьдесят шестые" успешно отбомбились по учебным целям на полигоне Кушалино в Тверской области с высоты всего 500 метров. В Минобороны подчеркнули: в учебном бою экипажи пользовались лишь бортовым прицельно-навигационным комплексом.
В мирных целях
Есть и обратные примеры "нештатного применения" военной техники. К примеру, российские истребители-бомбардировщики Су-34, наводящие ужас на террористов в Сирии, помогают бороться с ледяными заторами на реках. Зачастую хватает одной осколочно-фугасной бомбы, чтобы освободить водоем из ледового плена.
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России им. В. П. Чкалова в Липецке
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России им. В. П. Чкалова в Липецке
Пригодилась в мирной жизни и артиллерия. В частности, специалисты Эльбрусского противолавинного отряда открывают огонь из старых советских орудий, чтобы спровоцировать сход снега с проблемных склонов. На вооружении есть настоящие раритеты: например, 100-миллиметровая зенитная пушка КСМ-65, принятая в эксплуатацию в 1953-м. Впрочем, в последние годы стреляет она редко — осталось мало снарядов, а новые уже не выпускают.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудники Эльбрусского противолавинного отряда осуществляют принудительный спуск лавин. 26 марта 2018
Сотрудники Эльбрусского противолавинного отряда осуществляют принудительный спуск лавин. 26 марта 2018
Со схожей проблемой столкнулись и американцы, боровшиеся с лавинами с помощью безоткатных орудий времен Второй мировой. Когда боеприпасы закончились, склоны пришлось обстреливать из танков М60.
В СССР тяжелую бронетехнику часто использовали в мирных целях после Великой Отечественной — в армии без дела простаивали десятки тысяч танков. С них демонтировали вооружение, средства связи, броню, и они работали как тягачи или бульдозеры в сельском хозяйстве и на стройках.
26 ноября, 17:45Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года
Сейчас в России боевую технику на гражданке практически не задействуют. Исключение — пожарное дело. У военных и МЧС есть несколько разновидностей танков, специально предназначенных для борьбы с огнем. Пожалуй, самая необычная модель — "Импульс-2М": на шасси серийного Т-62 вместо башни — вращающаяся пусковая установка из 50 направляющих, как у реактивных систем залпового огня. Машина обстреливает очаг возгорания специальными капсулами с огнетушащим порошком с дистанции до 100 метров.
Главное преимущество перед колесными аналогами — высокая проходимость. Для преодоления завалов у "Импульса-2М" есть бульдозерный отвал. Кроме того, стальные траки не плавятся, в отличие от автомобильных шин. Наконец, танк гораздо безопаснее для экипажа, поскольку выдерживает высокие температуры.