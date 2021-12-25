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В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости, 25.12.2021
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, прогнозируется в Сочи до 26 декабря, в связи с этим на курорте объявлено штормовое... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:32
2021-12-25T13:32
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, прогнозируется в Сочи до 26 декабря, в связи с этим на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба местной администрации.Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по сильному ветру в Сочи будет действовать до 25 декабря."Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15-20 м/с", - указывается в релизе.Кроме этого, в предгорных районах Сочи утром и ночью возможно налипание мокрого снега, туман и гололедица. "Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - подчёркивают в администрации муниципалитета. Жителей и гостей просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями.
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краснодарский край, сочи
13:32 25.12.2021
 
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Сочи до 26 декабря продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПрохожий в центре Сочи
Прохожий в центре Сочи - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, прогнозируется в Сочи до 26 декабря, в связи с этим на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба местной администрации.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по сильному ветру в Сочи будет действовать до 25 декабря.
"Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15-20 м/с", - указывается в релизе.
Кроме этого, в предгорных районах Сочи утром и ночью возможно налипание мокрого снега, туман и гололедица. "Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - подчёркивают в администрации муниципалитета. Жителей и гостей просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями.
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