https://ria.ru/20211225/sochi-1765464797.html
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости, 25.12.2021
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, прогнозируется в Сочи до 26 декабря, в связи с этим на курорте объявлено штормовое... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:32
2021-12-25T13:32
2021-12-25T13:32
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, прогнозируется в Сочи до 26 декабря, в связи с этим на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба местной администрации.Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по сильному ветру в Сочи будет действовать до 25 декабря."Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15-20 м/с", - указывается в релизе.Кроме этого, в предгорных районах Сочи утром и ночью возможно налипание мокрого снега, туман и гололедица. "Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - подчёркивают в администрации муниципалитета. Жителей и гостей просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями.
https://ria.ru/20211223/sochi-1765051286.html
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краснодарский край, сочи
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Сочи до 26 декабря продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра