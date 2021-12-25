https://ria.ru/20211225/sk-1765475659.html

В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте

В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте - РИА Новости, 25.12.2021

В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Якутии после инцидента с гибелью мужчины на охоте от огнестрельного ранения, сообщает старший... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:01

2021-12-25T16:01

2021-12-25T16:01

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Якутии после инцидента с гибелью мужчины на охоте от огнестрельного ранения, сообщает старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.Пользователи соцсетей ранее распространили информацию, что в Горном районе Якутии мужчина убил на охоте своего брата, приняв его за лося.По данным следствия, 23 декабря в местности "Эргис" в 44 километрах от села Дикимдя Горного района 47-летний мужчина во время охоты выстрелил из охотничьего оружия марки "Тигр-К" в сторону находящего от него в 150 метрах 51-летнего мужчины, ранив его в голову. Тот скончался на месте."Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное. В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего. Расследование продолжается", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765063350.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)