https://ria.ru/20211225/sk-1765475659.html
В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте
В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте - РИА Новости, 25.12.2021
В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Якутии после инцидента с гибелью мужчины на охоте от огнестрельного ранения, сообщает старший... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:01
2021-12-25T16:01
2021-12-25T16:01
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Якутии после инцидента с гибелью мужчины на охоте от огнестрельного ранения, сообщает старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.Пользователи соцсетей ранее распространили информацию, что в Горном районе Якутии мужчина убил на охоте своего брата, приняв его за лося.По данным следствия, 23 декабря в местности "Эргис" в 44 километрах от села Дикимдя Горного района 47-летний мужчина во время охоты выстрелил из охотничьего оружия марки "Тигр-К" в сторону находящего от него в 150 метрах 51-летнего мужчины, ранив его в голову. Тот скончался на месте."Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное. В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего. Расследование продолжается", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765063350.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)
В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте
СК завел уголовное дело после гибели мужчины на охоте в Якутии
ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Якутии после инцидента с гибелью мужчины на охоте от огнестрельного ранения, сообщает старший помощник руководителя СУ СК
по республике Надежда Дворецкая.
Пользователи соцсетей ранее распространили информацию, что в Горном районе Якутии мужчина убил на охоте своего брата, приняв его за лося.
"Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного с. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности - по факту гибели мужчины на охоте в Горном районе", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 23 декабря в местности "Эргис" в 44 километрах от села Дикимдя Горного района 47-летний мужчина во время охоты выстрелил из охотничьего оружия марки "Тигр-К" в сторону находящего от него в 150 метрах 51-летнего мужчины, ранив его в голову. Тот скончался на месте.
"Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное. В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего. Расследование продолжается", - добавили в СУСК.