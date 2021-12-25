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Российские дроны разнесли завод террористов в Сирии
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии - РИА Новости, 25.12.2021
Российские дроны разнесли завод террористов в Сирии
Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись уничтожения нефтеперерабатывающего завода боевиков в Сирии с помощью барражирующих боеприпасов. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T02:12
2021-12-25T02:12
2021-12-25T11:22
война в сирии
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сирия
хама (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр рогаткин
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись уничтожения нефтеперерабатывающего завода боевиков в Сирии с помощью барражирующих боеприпасов.Ролик опубликовал в своем YouTube журналист телеканала "Россия 1" Александр Рогаткин. Полную версию покажут в субботу на телеканале "Россия 24".Как пояснил журналист в своем Telegram-канале, небольшой нефтеперерабатывающий завод сирийских боевиков в провинции Хама был уничтожен с помощью двух барражирующих боеприпасов Силами специальных операций ВС России. Предположительно, применялись дроны "Ланцет".На прошлой неделе Минобороны продемонстрировало видеозапись уничтожения с помощью "Ланцетов" сирийских террористов и их вооружений. На кадрах показали ликвидацию в апреле 2020 года террориста под прозвищем Снайпер Тоу, который хвастался тем, что уничтожил из американских ракетных комплексов TOW около 30 танков и вертолетов сирийских правительственных войск, а также полевого командира Абу аль Валида.Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" разработала компания ZALA AERO, входящая в концерн "Калашников". Он способен находиться в воздухе до получаса и нести поражающую боевую часть весом до трех килограммов.
https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html
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в мире, сирия, хама (город), министерство обороны рф (минобороны рф), александр рогаткин, россия
02:12 25.12.2021 (обновлено: 11:22 25.12.2021)
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
Минобороны показало видео уничтожения дронами-камикадзе завода боевиков в Сирии