https://ria.ru/20211225/shou-1765474894.html
Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу
Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу - РИА Новости, 25.12.2021
Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу
Школьница из Ставропольского края Татьяна Троценко, которую Владимир Путин пригласил в Москву, побывала на премьере ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:53
2021-12-25T15:53
2021-12-25T19:57
москва
владимир путин
мариинский театр
татьяна навка
елка желаний
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Школьница из Ставропольского края Татьяна Троценко, которую Владимир Путин пригласил в Москву, побывала на премьере ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".Президент на международном форуме #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Елка желаний" и выбрал три шарика с пожеланиями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Тани.В январе у девочки из многодетной семьи диагностировали тяжелое заболевание. Лечение она проходит в Санкт-Петербурге. Таня окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.Она мечтала сходить на "Лебединое озеро" в Мариинском театре, президент исполнил это желание. Кроме того, Путин позвонил школьнице и предложил ей также посетить ледовое шоу в Москве.Новая постановка "Лебединого озера" — это интерпретация легендарного одноименного балета П. И. Чайковского. Зрителям представили иммерсивный ледовый спектакль с масштабными инсталляциями, анимацией, световыми эффектами и акробатическими номерами.После шоу Навка пригласила Таню на лед, представив ее зрителям.В балете на льду участвуют пятикратный чемпион США и многократный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания. В шоу также приняла участие юная фигуристка Надежда Пескова.Сама Навка выступила в роли Одетты. Она рассказала, что исполнить роль Черного или Белого лебедя было ее мечтой с детства. Спектакль готовили около двух лет, и, по словам фигуристки, самыми сложным для артистов стали полеты над сценой и зрителями."Это наша изюминка. Ни в одном шоу мира профессиональные фигуристы не летают. <...> Тренировались очень долго. Теперь могу учить полетам", — добавила Навка.Вокальные партии в шоу исполнили Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Ани Лорак, Валерия, Николай Басков и другие звезды российской эстрады.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, владимир путин, мариинский театр, татьяна навка, елка желаний
15:53 25.12.2021 (обновлено: 19:57 25.12.2021)
Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу
Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу "Лебединое озеро"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Школьница из Ставропольского края
Татьяна Троценко, которую Владимир Путин
пригласил в Москву
, побывала на премьере ледового шоу Татьяны Навки
"Лебединое озеро".
Президент на международном форуме #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Елка желаний" и выбрал три шарика с пожеланиями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Тани.
В январе у девочки из многодетной семьи диагностировали тяжелое заболевание. Лечение она проходит в Санкт-Петербурге. Таня окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.
Она мечтала сходить на "Лебединое озеро" в Мариинском театре, президент исполнил это желание. Кроме того, Путин позвонил школьнице и предложил ей также посетить ледовое шоу в Москве.
Новая постановка "Лебединого озера" — это интерпретация легендарного одноименного балета П. И. Чайковского. Зрителям представили иммерсивный ледовый спектакль с масштабными инсталляциями, анимацией, световыми эффектами и акробатическими номерами.
После шоу Навка пригласила Таню на лед, представив ее зрителям.
"Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый новый год. Я тебя приглашаю", — сказала олимпийская чемпионка, обращаясь к школьнице.
В балете на льду участвуют пятикратный чемпион США
и многократный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев
, многократные чемпионы Европы
и мира Маргарита Дробязко
и Повилас Ванагас
и другие звезды фигурного катания. В шоу также приняла участие юная фигуристка Надежда Пескова.
Сама Навка выступила в роли Одетты. Она рассказала, что исполнить роль Черного или Белого лебедя было ее мечтой с детства. Спектакль готовили около двух лет, и, по словам фигуристки, самыми сложным для артистов стали полеты над сценой и зрителями.
"Это наша изюминка. Ни в одном шоу мира профессиональные фигуристы не летают. <...> Тренировались очень долго. Теперь могу учить полетам", — добавила Навка.
Вокальные партии в шоу исполнили Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Ани Лорак, Валерия, Николай Басков и другие звезды российской эстрады.