https://ria.ru/20211225/shou-1765474894.html

Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу

Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу - РИА Новости, 25.12.2021

Школьница, которую Путин пригласил в Москву, посетила ледовое шоу

Школьница из Ставропольского края Татьяна Троценко, которую Владимир Путин пригласил в Москву, побывала на премьере ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:53

2021-12-25T15:53

2021-12-25T19:57

москва

владимир путин

мариинский театр

татьяна навка

елка желаний

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Школьница из Ставропольского края Татьяна Троценко, которую Владимир Путин пригласил в Москву, побывала на премьере ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".Президент на международном форуме #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Елка желаний" и выбрал три шарика с пожеланиями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Тани.В январе у девочки из многодетной семьи диагностировали тяжелое заболевание. Лечение она проходит в Санкт-Петербурге. Таня окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.Она мечтала сходить на "Лебединое озеро" в Мариинском театре, президент исполнил это желание. Кроме того, Путин позвонил школьнице и предложил ей также посетить ледовое шоу в Москве.Новая постановка "Лебединого озера" — это интерпретация легендарного одноименного балета П. И. Чайковского. Зрителям представили иммерсивный ледовый спектакль с масштабными инсталляциями, анимацией, световыми эффектами и акробатическими номерами.После шоу Навка пригласила Таню на лед, представив ее зрителям.В балете на льду участвуют пятикратный чемпион США и многократный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания. В шоу также приняла участие юная фигуристка Надежда Пескова.Сама Навка выступила в роли Одетты. Она рассказала, что исполнить роль Черного или Белого лебедя было ее мечтой с детства. Спектакль готовили около двух лет, и, по словам фигуристки, самыми сложным для артистов стали полеты над сценой и зрителями."Это наша изюминка. Ни в одном шоу мира профессиональные фигуристы не летают. <...> Тренировались очень долго. Теперь могу учить полетам", — добавила Навка.Вокальные партии в шоу исполнили Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Ани Лорак, Валерия, Николай Басков и другие звезды российской эстрады.

https://ria.ru/20211222/zhelaniya-1765009765.html

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москва, владимир путин, мариинский театр, татьяна навка, елка желаний