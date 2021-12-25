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Биография Александра Шохина
Биография Александра Шохина - РИА Новости, 25.12.2021
Биография Александра Шохина
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Плесецкого района... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T00:30
2021-12-25T00:30
справки
александр шохин
россия
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области. В 1974 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук (1989), профессор (1991). В 1969 году – лаборант экономического факультета МГУ, затем – научно-технический сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.В 1974-1979 годах – младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР. В 1979-1982 годах – старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Госкомтруда СССР.В 1982-1986 годах – заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР.В 1986-1987 годах – заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования АН СССР.В 1987 году – советник министра иностранных дел СССР по экономическим вопросам, затем – начальник Управления международных экономических связей МИД СССР.В мае-августе 1991 года занимал пост директора Института проблем занятости АН СССР и Госкомтруда СССР.В августе-ноябре 1991 года – министр труда РСФСР.С ноября 1991 года – заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам социальной политики.С ноября 1991 года по июнь 1992 года – министр труда и занятости населения РСФСР.С декабря 1992 года по январь 1994 года – заместитель председателя Совета Министров – правительства РФ.С январь по ноябрь 1994 года – министр экономики РФ.С марта 1994 года – заместитель председателя правительства РФ.В ноябре 1994 года Александр Шохин подал в отставку и покинул правительство. В сентябре-октябре 1998 года вновь занимал пост заместителя председателя правительства РФ. В 1993-1994 годах – председатель Российского агентства международного сотрудничества и развития. В 1993-2002 годах – депутат Государственной думы РФ первого, второго и третьего созывов. В 1995 году Шохин стал одним из создателей партии "Наш дом – Россия".В Госдуме был первым заместителем председателя Государственной думы (1996-1997), председателем фракции "Наш дом – Россия" (1997-1998), председателем Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, главой российской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы от России и др.С 1995 года по настоящее время Александр Шохин занимает пост президента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти. В 2002-2005 годах был председателем Наблюдательного совета инвестиционной группы "Ренессанс Капитал".С 2004 года – вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Координационного совета предпринимательских союзов.С 2005 года по настоящее время – президент РСПП.В 2005-2009 годах – член Общественной палаты России. С ноября 2009 года – член высшего совета партии "Единая Россия". Александр Шохин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (1991). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2011) и IV степеней (2008), орденом Почета (1997), орденом Александра Невского (2015), орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени, орденом Звезды Италии степени "Кавалер" (2018), французским орденом Почетного легиона (2019) и другими наградами.Александр Шохин женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, александр шохин, россия
00:30 25.12.2021
 

Биография Александра Шохина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области.
В 1974 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук (1989), профессор (1991).
В 1969 году – лаборант экономического факультета МГУ, затем – научно-технический сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.
В 1974-1979 годах – младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР.
В 1979-1982 годах – старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Госкомтруда СССР.
В 1982-1986 годах – заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР.
В 1986-1987 годах – заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования АН СССР.
В 1987 году – советник министра иностранных дел СССР по экономическим вопросам, затем – начальник Управления международных экономических связей МИД СССР.
В мае-августе 1991 года занимал пост директора Института проблем занятости АН СССР и Госкомтруда СССР.
В августе-ноябре 1991 года – министр труда РСФСР.
С ноября 1991 года – заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам социальной политики.
С ноября 1991 года по июнь 1992 года – министр труда и занятости населения РСФСР.
С декабря 1992 года по январь 1994 года – заместитель председателя Совета Министров – правительства РФ.
С январь по ноябрь 1994 года – министр экономики РФ.
С марта 1994 года – заместитель председателя правительства РФ.
В ноябре 1994 года Александр Шохин подал в отставку и покинул правительство. В сентябре-октябре 1998 года вновь занимал пост заместителя председателя правительства РФ.
В 1993-1994 годах – председатель Российского агентства международного сотрудничества и развития.
В 1993-2002 годах – депутат Государственной думы РФ первого, второго и третьего созывов.
В 1995 году Шохин стал одним из создателей партии "Наш дом – Россия".
В Госдуме был первым заместителем председателя Государственной думы (1996-1997), председателем фракции "Наш дом – Россия" (1997-1998), председателем Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, главой российской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы от России и др.
С 1995 года по настоящее время Александр Шохин занимает пост президента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти.
В 2002-2005 годах был председателем Наблюдательного совета инвестиционной группы "Ренессанс Капитал".
С 2004 года – вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Координационного совета предпринимательских союзов.
С 2005 года по настоящее время – президент РСПП.
В 2005-2009 годах – член Общественной палаты России.
С ноября 2009 года – член высшего совета партии "Единая Россия".
Александр Шохин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (1991).
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2011) и IV степеней (2008), орденом Почета (1997), орденом Александра Невского (2015), орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени, орденом Звезды Италии степени "Кавалер" (2018), французским орденом Почетного легиона (2019) и другими наградами.
Александр Шохин женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлександр ШохинРоссия
 
 
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