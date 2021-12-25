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Биография Александра Шохина
Биография Александра Шохина - РИА Новости, 25.12.2021
Биография Александра Шохина
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Плесецкого района... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T00:30
2021-12-25T00:30
2021-12-25T00:30
справки
александр шохин
россия
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области. В 1974 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук (1989), профессор (1991). В 1969 году – лаборант экономического факультета МГУ, затем – научно-технический сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.В 1974-1979 годах – младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР. В 1979-1982 годах – старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Госкомтруда СССР.В 1982-1986 годах – заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР.В 1986-1987 годах – заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования АН СССР.В 1987 году – советник министра иностранных дел СССР по экономическим вопросам, затем – начальник Управления международных экономических связей МИД СССР.В мае-августе 1991 года занимал пост директора Института проблем занятости АН СССР и Госкомтруда СССР.В августе-ноябре 1991 года – министр труда РСФСР.С ноября 1991 года – заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам социальной политики.С ноября 1991 года по июнь 1992 года – министр труда и занятости населения РСФСР.С декабря 1992 года по январь 1994 года – заместитель председателя Совета Министров – правительства РФ.С январь по ноябрь 1994 года – министр экономики РФ.С марта 1994 года – заместитель председателя правительства РФ.В ноябре 1994 года Александр Шохин подал в отставку и покинул правительство. В сентябре-октябре 1998 года вновь занимал пост заместителя председателя правительства РФ. В 1993-1994 годах – председатель Российского агентства международного сотрудничества и развития. В 1993-2002 годах – депутат Государственной думы РФ первого, второго и третьего созывов. В 1995 году Шохин стал одним из создателей партии "Наш дом – Россия".В Госдуме был первым заместителем председателя Государственной думы (1996-1997), председателем фракции "Наш дом – Россия" (1997-1998), председателем Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, главой российской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы от России и др.С 1995 года по настоящее время Александр Шохин занимает пост президента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти. В 2002-2005 годах был председателем Наблюдательного совета инвестиционной группы "Ренессанс Капитал".С 2004 года – вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Координационного совета предпринимательских союзов.С 2005 года по настоящее время – президент РСПП.В 2005-2009 годах – член Общественной палаты России. С ноября 2009 года – член высшего совета партии "Единая Россия". Александр Шохин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (1991). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2011) и IV степеней (2008), орденом Почета (1997), орденом Александра Невского (2015), орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени, орденом Звезды Италии степени "Кавалер" (2018), французским орденом Почетного легиона (2019) и другими наградами.Александр Шохин женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, александр шохин, россия
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 года
в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области.
В 1974 году окончил
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук (1989), профессор (1991).
В 1969 году
– лаборант экономического факультета МГУ, затем – научно-технический сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.
В 1974-1979 годах – младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР.
В 1979-1982 годах – старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Госкомтруда СССР.
В 1982-1986 годах – заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР.
В 1986-1987 годах – заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования АН СССР.
В 1987 году – советник министра иностранных дел СССР по экономическим вопросам, затем – начальник Управления международных экономических связей МИД СССР.
В мае-августе 1991 года занимал пост директора Института проблем занятости АН СССР и Госкомтруда СССР.
В августе-ноябре 1991 года – министр труда РСФСР.
С ноября 1991 года – заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам социальной политики.
С ноября 1991 года по июнь 1992 года – министр труда и занятости населения РСФСР.
С декабря 1992 года по январь 1994 года – заместитель председателя Совета Министров – правительства РФ.
С январь по ноябрь 1994 года – министр экономики РФ.
С марта 1994 года – заместитель председателя правительства РФ.
В ноябре 1994 года Александр Шохин подал в отставку
и покинул правительство. В сентябре-октябре 1998 года вновь занимал пост
заместителя председателя правительства РФ.
В 1993-1994 годах
– председатель Российского агентства международного сотрудничества и развития.
В 1993-2002 годах – депутат Государственной думы РФ первого
, второго
и третьего созывов
.
В 1995 году Шохин стал одним из создателей партии "Наш дом – Россия".
В Госдуме был первым заместителем председателя Государственной думы (1996-1997), председателем фракции "Наш дом – Россия" (1997-1998
), председателем Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, главой российской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы от России и др.
С 1995 года по настоящее время Александр Шохин занимает
пост президента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти.
В 2002-2005 годах был председателем Наблюдательного совета инвестиционной группы "Ренессанс Капитал".
С 2004 года – вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Координационного совета предпринимательских союзов.
С 2005 года по настоящее время – президент РСПП.
В 2005-2009 годах
– член Общественной палаты России.
С ноября 2009 года
– член высшего совета партии "Единая Россия".
Александр Шохин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (1991
).
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2019
), III (2011
) и IV степеней (2008
), орденом Почета (1997
), орденом Александра Невского (2015
), орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени, орденом Звезды Италии степени "Кавалер" (2018), французским орденом Почетного легиона (2019
) и другими наградами.
Александр Шохин женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников