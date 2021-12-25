Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/serbiya-1765464500.html
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа - РИА Новости, 25.12.2021
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре заверил сербского лидера Александра Вучича, что, согласно договоренностям, у Сербии будет достаточно газа... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:27
2021-12-25T13:47
экономика
природный газ
сербия
владимир путин
александр вучич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153160/50/1531605023_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_4e7b39ebfc0c4139d969deb38438240b.jpg
БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре заверил сербского лидера Александра Вучича, что, согласно договоренностям, у Сербии будет достаточно газа этой зимой, сообщила пресс-служба сербского президента.Накануне Вучич заявил, что будет просить у российского лидера поставок дополнительных объемов газа."Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, который вели месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа", - говорится в сообщении.Лидеры двух государств выразили готовность "к дальнейшему близкому сотрудничеству Сербии и России по всему спектру вопросов двусторонней, региональной и международной повестки"."Президент Вучич и президент Путин отметили, что экономические связи Сербии и РФ постоянно укрепляются, и что возможности сотрудничества в области экономики намного больше использованных и есть место для новых совместных проектов. В этом смысле они подчеркнули, что ожидают скорое подписание Соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве Сербии и России и положительно оценили договор "Газпром нефти" и HIP Petrohemija.Вучич также поблагодарил Путина за поставку Белграду ПТРК "Корнет", назвав ракеты российского производства против бронетехники "лучшими в мире".Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович ранее отправился в Санкт-Петербург, где в понедельник начались переговоры с руководством "Газпрома" о дополнительных 4 миллионах кубометров газа ежедневно, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем - 3 миллиарда кубометров газа в год.Вучич 8 декабря заявил, что обсуждал с руководством "Газпрома" получение дополнительных объемов газа из России - свыше 2 миллиардов кубических метров в год. "Газпром" сообщил перед тем, что за 11 месяцев текущего года экспортировал в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год.Российский лидер Владимир Путин 25 ноября принял президента Сербии в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи Вучич сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.Сейчас Россия фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
https://ria.ru/20211220/zapad-1764568289.html
https://ria.ru/20211204/serbiya-1762184907.html
https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153160/50/1531605023_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_566f6fbb6209d8006347b817c7ecadec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, природный газ, сербия, владимир путин, александр вучич, россия
13:27 25.12.2021 (обновлено: 13:47 25.12.2021)
 
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа

Пресс-служба Вучича: Путин заверил, что у Сербии будет достаточно газа зимой

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПервый участок газопровода "Южный поток" в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда
Первый участок газопровода Южный поток в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре заверил сербского лидера Александра Вучича, что, согласно договоренностям, у Сербии будет достаточно газа этой зимой, сообщила пресс-служба сербского президента.
Накануне Вучич заявил, что будет просить у российского лидера поставок дополнительных объемов газа.
"Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, который вели месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа", - говорится в сообщении.
Лидеры двух государств выразили готовность "к дальнейшему близкому сотрудничеству Сербии и России по всему спектру вопросов двусторонней, региональной и международной повестки".
"Президент Вучич и президент Путин отметили, что экономические связи Сербии и РФ постоянно укрепляются, и что возможности сотрудничества в области экономики намного больше использованных и есть место для новых совместных проектов. В этом смысле они подчеркнули, что ожидают скорое подписание Соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве Сербии и России и положительно оценили договор "Газпром нефти" и HIP Petrohemija.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:57
Сербский журнал вывел для Запада "правила общения" с Путиным
Вучич также поблагодарил Путина за поставку Белграду ПТРК "Корнет", назвав ракеты российского производства против бронетехники "лучшими в мире".
Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович ранее отправился в Санкт-Петербург, где в понедельник начались переговоры с руководством "Газпрома" о дополнительных 4 миллионах кубометров газа ежедневно, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем - 3 миллиарда кубометров газа в год.
Вучич 8 декабря заявил, что обсуждал с руководством "Газпрома" получение дополнительных объемов газа из России - свыше 2 миллиардов кубических метров в год. "Газпром" сообщил перед тем, что за 11 месяцев текущего года экспортировал в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 16:31
В Сербии заявили, что никогда не забудут помощь России
Российский лидер Владимир Путин 25 ноября принял президента Сербии в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи Вучич сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
Сейчас Россия фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
 
ЭкономикаПриродный газСербияВладимир ПутинАлександр ВучичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением