https://ria.ru/20211225/serbiya-1765464500.html

Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа

Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа - РИА Новости, 25.12.2021

Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре заверил сербского лидера Александра Вучича, что, согласно договоренностям, у Сербии будет достаточно газа... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:27

2021-12-25T13:27

2021-12-25T13:47

экономика

природный газ

сербия

владимир путин

александр вучич

россия

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БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре заверил сербского лидера Александра Вучича, что, согласно договоренностям, у Сербии будет достаточно газа этой зимой, сообщила пресс-служба сербского президента.Накануне Вучич заявил, что будет просить у российского лидера поставок дополнительных объемов газа."Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, который вели месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа", - говорится в сообщении.Лидеры двух государств выразили готовность "к дальнейшему близкому сотрудничеству Сербии и России по всему спектру вопросов двусторонней, региональной и международной повестки"."Президент Вучич и президент Путин отметили, что экономические связи Сербии и РФ постоянно укрепляются, и что возможности сотрудничества в области экономики намного больше использованных и есть место для новых совместных проектов. В этом смысле они подчеркнули, что ожидают скорое подписание Соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве Сербии и России и положительно оценили договор "Газпром нефти" и HIP Petrohemija.Вучич также поблагодарил Путина за поставку Белграду ПТРК "Корнет", назвав ракеты российского производства против бронетехники "лучшими в мире".Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович ранее отправился в Санкт-Петербург, где в понедельник начались переговоры с руководством "Газпрома" о дополнительных 4 миллионах кубометров газа ежедневно, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем - 3 миллиарда кубометров газа в год.Вучич 8 декабря заявил, что обсуждал с руководством "Газпрома" получение дополнительных объемов газа из России - свыше 2 миллиардов кубических метров в год. "Газпром" сообщил перед тем, что за 11 месяцев текущего года экспортировал в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год.Российский лидер Владимир Путин 25 ноября принял президента Сербии в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи Вучич сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.Сейчас Россия фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.

https://ria.ru/20211220/zapad-1764568289.html

https://ria.ru/20211204/serbiya-1762184907.html

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

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экономика, природный газ, сербия, владимир путин, александр вучич, россия