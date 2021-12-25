В ПВО США рассказали о рождественском путешествии Санта-Клауса
ПВО США: Санта-Клаус поздравил более семи миллиардов детей и взрослых во всем мире
© AP Photo / Lynne SladkyМужчина в костюме Санта-Клауса во время посещения детей в Майами, США
© AP Photo / Lynne Sladky
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санта-Клаус завершил свое 66-е ежегодное кругосветное путешествие, поздравив c Рождеством и порадовав подарками более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всем мире, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Как отмечается на сайте NORAD, в этом году Санта-Клаус доставил 7 623 693 263 подарка жителям планеты и даже посетил Международную космическую станцию.
Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 14.00 по московскому времени на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.