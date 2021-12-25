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Почему рубль перестал быть "деревянным"
Эксперт рассказал, почему рубль перестал быть "деревянным" - РИА Новости, 25.12.2021
Почему рубль перестал быть "деревянным"
В повседневной речи устоялось выражение "деревянный рубль". Люди редко задумываются о его происхождении. Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T04:19
2021-12-25T04:19
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В повседневной речи устоялось выражение "деревянный рубль". Люди редко задумываются о его происхождении. Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик рассказала агентству "Прайм", есть ли основания называть рубль "деревянным".Главным фактором такого названия стала гиперинфляция 90-х годов, обесценивание национальной денежной единицы - рубля, рассказала экономист.Основой для уравнивания официального курса российской валюты с биржевым фиксингом стало письмо ЦБ от 1 июля 1992 года "Об официальном обменном курсе рубля".Однако с тех пор рубль преодолел недостатки "деревянного". Он стал свободно конвертируемой валютой (СКВ), полноценным платежным средством на территории РФ и привлекательным для иностранных инвестиций в рублевые активы, заключила эксперт.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, россия
04:19 25.12.2021
 
Эксперт рассказал, почему рубль перестал быть "деревянным"

Эксперт Дубовик заявила, что рубль перестал быть "деревянным" благодаря конвертируемости

© Fotolia / Sergey TarasovРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Fotolia / Sergey Tarasov
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В повседневной речи устоялось выражение "деревянный рубль". Люди редко задумываются о его происхождении. Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик рассказала агентству "Прайм", есть ли основания называть рубль "деревянным".
Главным фактором такого названия стала гиперинфляция 90-х годов, обесценивание национальной денежной единицы - рубля, рассказала экономист.
Основой для уравнивания официального курса российской валюты с биржевым фиксингом стало письмо ЦБ от 1 июля 1992 года "Об официальном обменном курсе рубля".
"Это позволило объединить множественные курсы — специальный, коммерческий, официальный и повысить курс доллара США с 56 копеек до 125 рублей", — пояснила она.
Однако с тех пор рубль преодолел недостатки "деревянного". Он стал свободно конвертируемой валютой (СКВ), полноценным платежным средством на территории РФ и привлекательным для иностранных инвестиций в рублевые активы, заключила эксперт.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 03:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Озвучен прогноз по курсу рубля до конца года
 
ЭкономикаРубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссия
 
 
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