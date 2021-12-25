https://ria.ru/20211225/rubl-1765432854.html

Почему рубль перестал быть "деревянным"

Эксперт рассказал, почему рубль перестал быть "деревянным" - РИА Новости, 25.12.2021

Почему рубль перестал быть "деревянным"

В повседневной речи устоялось выражение "деревянный рубль". Люди редко задумываются о его происхождении. Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T04:19

2021-12-25T04:19

2021-12-25T04:19

экономика

рубль

центральный банк рф (цб рф)

рэу имени г. в. плеханова

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В повседневной речи устоялось выражение "деревянный рубль". Люди редко задумываются о его происхождении. Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик рассказала агентству "Прайм", есть ли основания называть рубль "деревянным".Главным фактором такого названия стала гиперинфляция 90-х годов, обесценивание национальной денежной единицы - рубля, рассказала экономист.Основой для уравнивания официального курса российской валюты с биржевым фиксингом стало письмо ЦБ от 1 июля 1992 года "Об официальном обменном курсе рубля".Однако с тех пор рубль преодолел недостатки "деревянного". Он стал свободно конвертируемой валютой (СКВ), полноценным платежным средством на территории РФ и привлекательным для иностранных инвестиций в рублевые активы, заключила эксперт.

https://ria.ru/20211224/kurs-1765251790.html

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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, россия