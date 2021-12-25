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Католическое Рождество
Католическое Рождество - РИА Новости, 25.12.2021
Католическое Рождество
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T00:20
2021-12-25T00:20
в мире
справки
католическое рождество
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Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".Мария и Иосиф пошли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения, проводившейся при императоре Августе. Согласно его указу, каждый житель Римской империи для облегчения переписи должен был приехать "в свой город". Так как Иосиф был потомком Давида, он направился в Вифлеем.После рождения Иисуса первыми из людей пришли поклониться ему пастухи, извещенные о событии явлением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе появилась чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу трех волхвов (мудрецов). Они преподнесли Иисусу дары – золото, ладан и смирну. В то время Святое Семейство уже нашло приют в доме (или, возможно, в гостинице).Узнав о рождении Христа, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, но Христос был чудесно спасен от смерти. Однако семья Иосифа была вынуждена бежать в Египет и находилась там до смерти Ирода.Один из главных символов Рождества – зажженные свечи. Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его". Рождеству предшествует период Адвента (от трех до четырех недель) – время усиленного покаяния. Верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди; духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета.Богослужения каждого из четырех воскресений Адвента имеет свою тематику, отражающуюся в евангельских чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времен; второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в третье воскресенье особо вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвертое посвящено евангельским событиям, предшествовавшим Рождеству.Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается, как правило, в полночь. По традиции, в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца. Ночью и днем 25 декабря служатся еще три особые литургии – Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die) с особым последованием.Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.К Рождеству Христову в Ватикане на площади Святого Петра устанавливают ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Иисуса. Эту традицию ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II. 23 ноября 2021 года в Ватикане была установлена 40-я рождественская ель. Она родом из итальянского региона Трентино-Южный Тироль. Церемония ее зажжения прошла 10 декабря. 28-метровое дерево простоит рядом с вертепом до 9 января 2022 года.Большинство жителей Италии (и Ватикана) не обходятся на рождественский обед без жаркого и рождественского кулича (он называется либо "панеттоне" и похож на пасхальный кулич, либо это "пандоро" – "воздушный" кулич родом из Вероны). Также на Рождество едят и дарят друг другу "торрончино" – лакомства, похожие на нугу и "грильяж". Немцы традиционное украшаю свои дома рождественской пирамидой (Weihnachtspyramide). Это традиционное рождественское украшение родом из региона Рудных гор, представляющее собой украшенную фигурками деревянную конструкцию со свечами в форме карусели.На праздничных столах во многих европейских странах по традиции присутствует "Рождественское полено". Его родина – Франция, это бисквитный рулет, украшенный сливками, глазурью и шоколадом.Рождество в Бразилии – это торжественная процессия священников в церкви на полуночной мессе, а также большой летний фестиваль с пикниками, фейерверками и другие торжества.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, справки, католическое рождество
00:20 25.12.2021
 

Католическое Рождество

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВерующие во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Верующие во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.
Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.
Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".
Мария и Иосиф пошли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения, проводившейся при императоре Августе. Согласно его указу, каждый житель Римской империи для облегчения переписи должен был приехать "в свой город". Так как Иосиф был потомком Давида, он направился в Вифлеем.
После рождения Иисуса первыми из людей пришли поклониться ему пастухи, извещенные о событии явлением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе появилась чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу трех волхвов (мудрецов). Они преподнесли Иисусу дары – золото, ладан и смирну. В то время Святое Семейство уже нашло приют в доме (или, возможно, в гостинице).
Узнав о рождении Христа, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, но Христос был чудесно спасен от смерти. Однако семья Иосифа была вынуждена бежать в Египет и находилась там до смерти Ирода.
Один из главных символов Рождества – зажженные свечи. Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его".
Рождеству предшествует период Адвента (от трех до четырех недель) – время усиленного покаяния. Верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди; духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета.
Богослужения каждого из четырех воскресений Адвента имеет свою тематику, отражающуюся в евангельских чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времен; второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в третье воскресенье особо вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвертое посвящено евангельским событиям, предшествовавшим Рождеству.
Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается, как правило, в полночь. По традиции, в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца. Ночью и днем 25 декабря служатся еще три особые литургии – Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die) с особым последованием.
Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.
Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.
К Рождеству Христову в Ватикане на площади Святого Петра устанавливают ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Иисуса. Эту традицию ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.
23 ноября 2021 года в Ватикане была установлена 40-я рождественская ель. Она родом из итальянского региона Трентино-Южный Тироль. Церемония ее зажжения прошла 10 декабря. 28-метровое дерево простоит рядом с вертепом до 9 января 2022 года.
Большинство жителей Италии (и Ватикана) не обходятся на рождественский обед без жаркого и рождественского кулича (он называется либо "панеттоне" и похож на пасхальный кулич, либо это "пандоро" – "воздушный" кулич родом из Вероны). Также на Рождество едят и дарят друг другу "торрончино" – лакомства, похожие на нугу и "грильяж".
Немцы традиционное украшаю свои дома рождественской пирамидой (Weihnachtspyramide). Это традиционное рождественское украшение родом из региона Рудных гор, представляющее собой украшенную фигурками деревянную конструкцию со свечами в форме карусели.
На праздничных столах во многих европейских странах по традиции присутствует "Рождественское полено". Его родина – Франция, это бисквитный рулет, украшенный сливками, глазурью и шоколадом.
Рождество в Бразилии – это торжественная процессия священников в церкви на полуночной мессе, а также большой летний фестиваль с пикниками, фейерверками и другие торжества.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиКатолическое Рождество
 
 
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