МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские католики готовятся к Рождеству Христову, празднование которого начнется в ночь на 25 декабря: во всех католических храмах и часовнях страны устанавливаются елки, обустраиваются вертепы с яслями, в которые перед началом вечернего богослужения 24 декабря будут торжественно возложены фигурки младенца Иисуса.

Центром торжеств в Москве станет кафедральный собор Непорочного зачатия Девы Марии (на Малой Грузинской улице). Как сообщил РИА Новости настоятель прихода священник Иосиф Заневский, для одиноких прихожан здесь в Сочельник организована совместная трапеза, а мессы Навечерия Рождества Христова начнутся в 19.00 мск (на русском языке), в 21.00 мск (на польском) и в 23.00 мск (вновь на русском — под предстоятельством архиепископа Павла Пецци). В храме после мессы будет организовано всенощное молитвенное бдение до 5.00 мск 25 декабря.

В московском храме святого Людовика в 21.00 мск богослужение возглавит Апостольский нунций (посол Святого престола) архиепископ Челестино Мильоре.

Праздничные мессы пройдут в Москве на английском, испанском, итальянском, немецком, польском, корейском, филиппинском, вьетнамском и других языках.

Рождественское время начинается 24 декабря мессой Навечерия Рождества и заканчивается праздником Крещения Господня – воскресеньем после Богоявления (в 2017 году — 8 января).

Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем, который пока (до 2800 года) совпадает с Григорианским.

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю, встретят Рождество Христово 7 января. Армянская апостольская церковь, живущая по собственному календарю, встречает Рождество в ночь на 6 января.