МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские католики готовятся к Рождеству Христову, празднование которого начнется в ночь на 25 декабря: во всех католических храмах и часовнях страны устанавливаются елки, обустраиваются вертепы с яслями, в которые перед началом вечернего богослужения 24 декабря будут торжественно возложены фигурки младенца Иисуса.
В московском храме святого Людовика в 21.00 мск богослужение возглавит Апостольский нунций (посол Святого престола) архиепископ Челестино Мильоре.
Праздничные мессы пройдут в Москве на английском, испанском, итальянском, немецком, польском, корейском, филиппинском, вьетнамском и других языках.
Рождественское время начинается 24 декабря мессой Навечерия Рождества и заканчивается праздником Крещения Господня – воскресеньем после Богоявления (в 2017 году — 8 января).
Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю, встретят Рождество Христово 7 января. Армянская апостольская церковь, живущая по собственному календарю, встречает Рождество в ночь на 6 января.