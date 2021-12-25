Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/revers-1765500095.html
В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением - РИА Новости, 25.12.2021
В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Реверсные поставки газа, которые в последние дни идут из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину, осуществляются из германских подземных хранилищ, а с... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T21:13
2021-12-25T22:01
экономика
в мире
природный газ
германия
газпром
украина
европа
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/69/1522086982_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_98831e3d4634ee774af2e744d019db97.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Реверсные поставки газа, которые в последние дни идут из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину, осуществляются из германских подземных хранилищ, а с учетом их низкой заполненности такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", - добавил он.Представитель "Газпрома" при этом отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым "Газпромом"."Газпром" ранее не стал бронировать мощности "Ямала - Европы" для транзита газа через Польшу в декабре и заказывал их на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря - не заказывает его вообще, а магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.Как заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря, есть основания полагать, что реверсом газ из Германии в Польшу направляется, в конечном итоге, в Украину. Европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны об этом знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции.
https://ria.ru/20211225/serbiya-1765464500.html
https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html
германия
украина
европа
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/69/1522086982_109:0:1893:1338_1920x0_80_0_0_164fb3366f703529fa3cc7ea1e8cfd8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, природный газ, германия, газпром, украина, европа, польша, сергей куприянов, цены на нефть, владимир путин, россия
21:13 25.12.2021 (обновлено: 22:01 25.12.2021)
 
В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением

В "Газпроме" считают реверсные поставки газа из Германии не самым рациональным решением

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Реверсные поставки газа, которые в последние дни идут из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину, осуществляются из германских подземных хранилищ, а с учетом их низкой заполненности такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Надо отметить, что, по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину в объеме от 3 до 5 миллионов кубометров в сутки", - сказал Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".
"А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", - добавил он.
Представитель "Газпрома" при этом отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым "Газпромом".
Первый участок газопровода Южный поток в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
13:27
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности "Ямала - Европы" для транзита газа через Польшу в декабре и заказывал их на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря - не заказывает его вообще, а магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Как заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря, есть основания полагать, что реверсом газ из Германии в Польшу направляется, в конечном итоге, в Украину. Европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны об этом знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции.
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
21:27
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
 
ЭкономикаВ миреПриродный газГерманияГазпромУкраинаЕвропаПольшаСергей КуприяновЦены на нефтьВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением