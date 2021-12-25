https://ria.ru/20211225/revers-1765500095.html

В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением

В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением - РИА Новости, 25.12.2021

В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением

Реверсные поставки газа, которые в последние дни идут из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину, осуществляются из германских подземных хранилищ, а с... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T21:13

2021-12-25T21:13

2021-12-25T22:01

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Реверсные поставки газа, которые в последние дни идут из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину, осуществляются из германских подземных хранилищ, а с учетом их низкой заполненности такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", - добавил он.Представитель "Газпрома" при этом отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым "Газпромом"."Газпром" ранее не стал бронировать мощности "Ямала - Европы" для транзита газа через Польшу в декабре и заказывал их на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря - не заказывает его вообще, а магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.Как заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря, есть основания полагать, что реверсом газ из Германии в Польшу направляется, в конечном итоге, в Украину. Европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны об этом знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции.

https://ria.ru/20211225/serbiya-1765464500.html

https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html

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экономика, в мире, природный газ, германия, газпром, украина, европа, польша, сергей куприянов, цены на нефть, владимир путин, россия