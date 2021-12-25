21:13 25.12.2021 (обновлено: 22:01 25.12.2021)
В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
В "Газпроме" считают реверсные поставки газа из Германии не самым рациональным решением
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Реверсные поставки газа, которые в последние дни идут из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину, осуществляются из германских подземных хранилищ, а с учетом их низкой заполненности такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Надо отметить, что, по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину в объеме от 3 до 5 миллионов кубометров в сутки", - сказал Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".
"А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", - добавил он.
Представитель "Газпрома" при этом отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым "Газпромом".
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности "Ямала - Европы" для транзита газа через Польшу в декабре и заказывал их на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря - не заказывает его вообще, а магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Как заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря, есть основания полагать, что реверсом газ из Германии в Польшу направляется, в конечном итоге, в Украину. Европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны об этом знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции.