https://ria.ru/20211225/razvody-1765483332.html

Выбор РИА Новости: главные разводы 2021 года

Выбор РИА Новости: главные разводы 2021 года - РИА Новости, 25.12.2021

Выбор РИА Новости: главные разводы 2021 года

Несколько громких расставаний звездных пар произошло в 2021 году: звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с музыкантом Канье Уэстом,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T17:25

2021-12-25T17:25

2021-12-25T17:25

шоубиз

сша

москва

марк цукерберг

ксения бородина

артур смольянинов

билл гейтс

лидия федосеева-шукшина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130160/97/1301609760_0:44:1265:756_1920x0_80_0_0_46c90069fba5abca8ca7279cf90831cc.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Несколько громких расставаний звездных пар произошло в 2021 году: звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с музыкантом Канье Уэстом, официально расторгли брак модель Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев, а также телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров.Самым дорогим разводом года можно назвать расставание основателя Microsoft Билла Гейтса с его супругой Мелиндой, а самым интеллигентным - телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея.Со второй попытки развелись актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Барри Алибасов, распалась эпатажная пара шоумена Гогена Солнцева и пенсионерки Екатерины Терешкович. Дорогой разводВ уходящем году основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей супругой Мелиндой. О своем решении они сообщили в мае, Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру."Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.В августе брак был официально расторгнут, сообщило издание Business Insider со ссылкой на судебные отчеты. В преддверии развода СМИ писали о том, что миллиардер, состоя в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде. New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, утверждало, что Гейтс был известен "неуклюжими" попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. Но при этом, по словам некоторых сотрудников, поведение Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов.Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий, прошлый "рекорд" был установлен бывшей женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается примерно в 130 миллиардов долларов. Как писал Forbes, после развода Гейтс опустился в этом списке на пятую строчку, уступив четвертую позицию в списке основателю Facebook Марку Цукербергу.По данным СМИ, перед разводом Гейтсы согласились подписать "договор о расторжении брака". Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем в 2 миллиардов долларов. Кроме того, Мелинда Гейтс ранее уже получила акции от Cascade Investment на более чем 3 миллиарда долларов. А по оценке агентства Блумберг, ее состояние увеличилось по крайней мере на 5,7 миллиарда долларов, при этом отмечается, что она могла получить и другие активы.Звездные расставанияВ феврале звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление на развод с музыкантом Канье Уэстом, писал портал TMZ со ссылкой на источники. По данным портала, Кардашьян и Уэст договорились о совместной опеке над их детьми. Кроме того, по сведениям издания, никто из пары не намерен оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора. Отмечается, что пара достигла значительного прогресса на пути к соглашению об урегулировании имущественных споров. Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.СМИ не раз писали о трудностях, которые возникали в отношениях пары. Один из неприятных эпизодов произошел, когда Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США и во время своей предвыборной кампании на встрече с избирателями в 2020 году рассказал о том, что когда в 2012 году его супруга была беременна, пара обсуждала аборт, но он услышал голос Бога, и супруги оставили ребенка. Кардашьян в своем Instagram объяснила слишком эмоциональное выступление Уэста обострением биполярного расстройства, а он позже извинился перед ней. В конце прошлого года вновь возникли слухи о проблемах у пары, когда Кардашьян перестала носить обручальное кольцо. В этом году музыкант публично выражал желание воссоединиться с Кардашьян, но она опровергла слухи о воссоединении. А после слухов о романе Ким с комиком Питом Дэвидсоном Уэст отписался от нее в Instagram.В декабре стало известно о разводе певца Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) с Анной Шаплыковой. Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.СМИ писали, что именно Шаплыкова стала инициатором развода, причиной стал кризис в отношениях супругов. По информации StarHit, супруги решили не придавать своему расставанию лишней огласки и бесконфликтно развестись и договориться о вопросах связанных с детьми - в семье трое детей – Ева, Николь и Иван. Несмотря на это, слухи о разводе просочились в СМИ и соцсети, а незадолго до официального расторжения брака Лепс опубликовал в Instagram фото с певицей Ани Лорак, подписав "С самой красивой и желанной артисткой мира".Разошлись в этом году актеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова. О расставании интервью на ютьюб-канале FAMETIME.TV рассказала артистка, отметив, что это не связано с кризисом, "просто так сложились обстоятельства". Позже Мельникова рассказывала, что они остались в прекрасных отношениях. У экс-супругов двое детей.Развелся, по сообщениям СМИ, и актер Петр Красилов. Сначала он рассказывал, что его жена Ирина Шебеко переехала жить в Лос-Анджелес с их дочерью Сашей, и пожаловался, что редко видит семью. В июне изданию StarHit в окружении пары сообщили, что супруги все-таки расстались: "Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться".Телеведущая Ксения Бородина развелась с супругом Курбаном Омаровым. В браке они прожили около шести лет, у них есть общая дочь. Еще до официального развода в СМИ и соцсетях обсуждались слухи об изменах Омарова, пара их отвергала."Я не изменяла в браке, не врала. А как буду жить сейчас - мое дело. Главное, чтобы совесть была чиста. И убедительная просьба - оставьте меня в покое с этим браком. Все в прошлом, все забыто, все перекрестились сто тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я в душе даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь", - написала Ксения после расторжения брака.Эпатажный актер, певец и шоумен Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович, которая старше его на 26 лет."Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию!" – написал он в своем Instagram под фото свидетельства о разводе.При этом он не преминул сообщить, что готов к новым отношениям. Не прошло и месяца, как шоумен вновь женился, и его избранницей стала дочь Терешкович Полина.Официально развелся возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой предприниматель Роман Мальков, о котором широкая публика ничего не знала до его романа с артисткой. Как писали СМИ, с Макеевой он познакомился, когда получил предложение поработать над загородным домом артистки. Ради актрисы он оставил жену Светлану Малькову и четверых детей, которые живут в Словении. Развод получился шумным, бывшие супруги выясняли отношения в соцсетях: Роман утверждал, что ему не дают общаться с детьми, Светлана эти заявления отвергала. В декабре, как написала Макеева, старший сын Малькова Андрей на законных основаниях стал жить с ним и Анастасией."Может пора закончить вереницу глупых споров и жить дружно? Иначе с такими адвокатами только и придётся работать на гонорар наших адвокатов", - написала, в частности, артистка в Instagram под фото, где Роман, Светлана и Андрей позируют в зимних свитерах с оленями. Свадьба Малькова и Макеевой состоялась в апреле в Крыму.Разошлись в уходящем году блогер и телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк). Слухи о разводе появились летом, в августе Ивлеева и Элджей дали интервью журналу Tatler, в которых подтвердили расставание. Ивлеева рассказала, что во время пандемии пара много времени проводила вместе, закрывшись от всех, что "сильно влияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов"."Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Я, помимо того, что жена Алексея, еще его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством",- рассказала она.Пара решила дать друг другу соскучиться, и спустя две недели поняла, что произошла перемена, и она не в пользу пары."Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали", - сказал Ивлеева."На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой, вот и вся формула. Настя – человек, с которым можно обсудить абсолютно все, и она все поймет. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу", - рассказал Элджей.Со второй попыткиО разводе шоумена Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой Шукшиной сообщалось еще в прошлом году. Однако в марте 2021 года Пресненский суд Москвы сообщил, что отменил решение о разводе пары. Апелляционную жалобу подала Шукшина, хотя она же и выступала инициатором развода. "В заявлении указано, что в настоящее время супруги примирились и намерены сохранить семью", - сказали в пресс-службе суда.Представитель Алибасова не возражал против такого решения. Брак был зарегистрирован в ноябре 2018 года."Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену "не препятствовать расторжению брака", мы считаем манипуляцией. Нам до сих пор не известно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет. Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем", - сказала РИА Новости адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.В сентябре издание StarHit сообщило, что развод все-таки состоялся."Развод состоялся. На этом настояла семья Бари Каримовича. Пока у супругов есть месяц на подачу апелляции. Кто знает, как Алибасов и Федосеева-Шукшина себя поведут. Так что я пока не рекомендую Алибасову-младшему радоваться раньше времени", – рассказал изданию адвокат сына Алибасова Александр Бенхин.В сообщениях о разводе фигурировала квартира стоимостью 10 миллионов рублей, которую актриса подарила Алибасову, а тот передал своему помощнику. Троицкий районный суд Москвы постановил, что шоумен должен вернуть квартиру жене. Продюсер подал на апелляцию, но снова проиграл.Разводы в спортеСпустя восемь лет брака официально развелись в апреле модель Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев, написало издание StarHit."Сегодня супругов развели. Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем", - заявила адвокат экс-супруги полузащитника "Ростова" Валентина Перебякина.В марте Мамаева сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью Гарсией Морено, находясь на сборах с "Ростовом" в Марбелье.Расставание получилось скандальным - в СМИ и соцсетях бывшие супруги нелицеприятно высказывались друг о друге: Алана Мамаева рассказала, что футболист избивал их сына, рассказала о маленьких алиментах, выложив в соцсетях скриншот денежных переводов, рассказала об угрозах в ее адрес, футболист в свою очередь обвинил ее во вранье, рассказал, что она позволяет себе "мерзопакостные вещи" в его адрес. Экс-супруги также ведут судебные тяжбы. В начале августа в суд поступило два иска от Мамаева к бывшей жене. Один из них касался спора об определении места жительства ребенка, порядка общения и взыскания алиментов, другой - о разделе совместного нажитого имущества.Заявил, что подает на развод, бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев."Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь", - написал Малафеев на личной странице в Instagram, опубликовав совместное фото со своими детьми.

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, марк цукерберг, ксения бородина, артур смольянинов, билл гейтс, лидия федосеева-шукшина, forbes, григорий лепс, вячеслав малафеев, новый год, анастасия макеева, кимберли кардашян, канье уэст, мелинда гейтс , павел мамаев, элджей, бари алибасов, анастасия ивлеева, петр красилов