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NYT: Пентагон хочет предоставлять Украине разведданные о действиях России
NYT: Пентагон хочет предоставлять Украине разведданные о действиях России - РИА Новости, 25.12.2021
NYT: Пентагон хочет предоставлять Украине разведданные о действиях России
Министерство обороны США работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных, чтобы она могла более оперативно реагировать на потенциальные... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T06:28
2021-12-25T09:43
в мире
украина
сша
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Министерство обороны США работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных, чтобы она могла более оперативно реагировать на потенциальные действия России, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.По словам осведомленного источника, пожелавшего остаться неизвестным, американские разведслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большим объемам данных.Однако, как отмечают собеседники издания, это решение может привести к тому, что Украина первой нанесет удар.Киев и западные страны в последнее время заявляют, что обеспокоены "агрессивными действиями" России у границ Украины. Москва эти обвинения отвергает.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, страна перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.
https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html
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в мире, украина, сша, нато, министерство обороны сша, россия
06:28 25.12.2021 (обновлено: 09:43 25.12.2021)
 
NYT: Пентагон хочет предоставлять Украине разведданные о действиях России

NYT: Пентагон хочет предоставлять Украине актуальные разведданные о действиях России

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Министерство обороны США работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных, чтобы она могла более оперативно реагировать на потенциальные действия России, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

"Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу. Такая информация, если ей поделиться вовремя, может позволить украинским военным предотвратить нападение", — пишет издание.

По словам осведомленного источника, пожелавшего остаться неизвестным, американские разведслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большим объемам данных.
Однако, как отмечают собеседники издания, это решение может привести к тому, что Украина первой нанесет удар.
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