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Испугавшиеся нового "рейха" поляки стали посмешищем
Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха" - РИА Новости, 25.12.2021
Испугавшиеся нового "рейха" поляки стали посмешищем
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который увидел признаки... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T01:18
2021-12-25T01:18
в мире
польша
ярослав качиньский
алексей пушков
евросоюз
еврокомиссия
збигнев зебро
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который увидел признаки строительства "четвертого рейха" в желании Германии федерализировать Европейский союз.Как ранее заявил польский политик, говоря о части коалиционного соглашения в Германии, где отмечается желание создать "федеральное европейское государство", некоторые страны "не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС". При этом он пояснил, что термин "Четвертый немецкий рейх" является отсылкой не к нацистской Германии, а к Священной Римской империи."Странно, что Ярослав Качиньский только сейчас это обнаружил: федерализация Европы и создание единого супер-государства, которое вберет в себя бывшие национальные государства на федеративных началах, - это и есть суть Большого европроекта", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как отметил сенатор, по этой причине Евросоюз покинула Великобритания."О каком самоопределении говорит Качиньский в условиях членства Польши в ЕС и высокой степени зависимости от него - совершенно непонятно. Это и есть то "самоопределение", которое выбрала Польша", - подытожил он.В понедельник Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой.В октябре Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии. Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование.
https://ria.ru/20211222/polsha-1765014907.html
https://ria.ru/20210626/evrosoyuz-1738679432.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, збигнев зебро
01:18 25.12.2021
 
Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"

Сенатора Пушкова удивили слова главы "ПиС" Качиньского о создании в ЕС "четвертого рейха"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который увидел признаки строительства "четвертого рейха" в желании Германии федерализировать Европейский союз.
Как ранее заявил польский политик, говоря о части коалиционного соглашения в Германии, где отмечается желание создать "федеральное европейское государство", некоторые страны "не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС". При этом он пояснил, что термин "Четвертый немецкий рейх" является отсылкой не к нацистской Германии, а к Священной Римской империи.
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"Странно, что Ярослав Качиньский только сейчас это обнаружил: федерализация Европы и создание единого супер-государства, которое вберет в себя бывшие национальные государства на федеративных началах, - это и есть суть Большого европроекта", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как отметил сенатор, по этой причине Евросоюз покинула Великобритания.
"О каком самоопределении говорит Качиньский в условиях членства Польши в ЕС и высокой степени зависимости от него - совершенно непонятно. Это и есть то "самоопределение", которое выбрала Польша", - подытожил он.
В понедельник Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой.
В октябре Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии. Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование.
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