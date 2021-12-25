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"Чудесный дар богов". Китаец назвал российский продукт для лечения рака
Китаец восхитился российским продуктом для лечения рака - РИА Новости, 25.12.2021
"Чудесный дар богов". Китаец назвал российский продукт для лечения рака
Читатель китайского портала Sohu рассказал о четырех полезных сибирских деликатесах. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T10:13
2021-12-25T10:13
2021-12-25T10:13
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Читатель китайского портала Sohu рассказал о четырех полезных сибирских деликатесах.Прежде всего пользователь упомянул дальневосточного трепанга – беспозвоночного организма, содержащего более 50 видов аминокислот, витаминов и химических элементов.Он также богат веществами с высокой биологической активностью, что позволяет использовать его в фармакологии.Читатель назвал трепанг незаменимым ингредиентом японской, корейской и китайской кухни, которые зачастую добавляют в салаты, едят в сыром виде или вымачивают в вине с медом.Отмечается, что в России этот деликатес можно поймать только в незамерзающем порту Владивостока.Особое внимание китаец уделил лекарственному грибу Чага (Трутовик скошенный)Чага также широко распространена в Польше и Финляндии, где ее используют в качестве лекарства для лечения рак желудка, печени, кишечника, а также болезней сердца и диабета.Пользователь обратил внимание, что этот гриб может подавлять вирус иммунодефицита человека, защищать от радиации, ингибировать синтез белка, противодействовать делению раковых клеток и устранять их активность.В заключении автор посоветовал попробовать рыбу омуль и муксун, отличающихся нежным мясом и высоким содержанием жира.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, владивосток, китай, россия
Китаец восхитился российским продуктом для лечения рака
Пользователь Sohu: сибирский гриб чага лечит от рака и болезней сердца
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Читатель китайского портала Sohu
рассказал о четырех полезных сибирских деликатесах.
Прежде всего пользователь упомянул дальневосточного трепанга – беспозвоночного организма, содержащего более 50 видов аминокислот, витаминов и химических элементов.
Он также богат веществами с высокой биологической активностью, что позволяет использовать его в фармакологии.
Читатель назвал трепанг незаменимым ингредиентом японской, корейской и китайской кухни, которые зачастую добавляют в салаты, едят в сыром виде или вымачивают в вине с медом.
Отмечается, что в России этот деликатес можно поймать только в незамерзающем порту Владивостока.
Особое внимание китаец уделил лекарственному грибу Чага (Трутовик скошенный)
"Ее называют волшебным грибом, лесным алмазом и чудесным даром богов", – отметил он.
Чага также широко распространена в Польше
и Финляндии
, где ее используют в качестве лекарства для лечения рак желудка, печени, кишечника, а также болезней сердца и диабета.
Пользователь обратил внимание, что этот гриб может подавлять вирус иммунодефицита человека, защищать от радиации, ингибировать синтез белка, противодействовать делению раковых клеток и устранять их активность.
В заключении автор посоветовал попробовать рыбу омуль и муксун, отличающихся нежным мясом и высоким содержанием жира.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>