https://ria.ru/20211225/produkt-1765446425.html

"Чудесный дар богов". Китаец назвал российский продукт для лечения рака

Китаец восхитился российским продуктом для лечения рака - РИА Новости, 25.12.2021

"Чудесный дар богов". Китаец назвал российский продукт для лечения рака

Читатель китайского портала Sohu рассказал о четырех полезных сибирских деликатесах. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T10:13

2021-12-25T10:13

2021-12-25T10:13

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Читатель китайского портала Sohu рассказал о четырех полезных сибирских деликатесах.Прежде всего пользователь упомянул дальневосточного трепанга – беспозвоночного организма, содержащего более 50 видов аминокислот, витаминов и химических элементов.Он также богат веществами с высокой биологической активностью, что позволяет использовать его в фармакологии.Читатель назвал трепанг незаменимым ингредиентом японской, корейской и китайской кухни, которые зачастую добавляют в салаты, едят в сыром виде или вымачивают в вине с медом.Отмечается, что в России этот деликатес можно поймать только в незамерзающем порту Владивостока.Особое внимание китаец уделил лекарственному грибу Чага (Трутовик скошенный)Чага также широко распространена в Польше и Финляндии, где ее используют в качестве лекарства для лечения рак желудка, печени, кишечника, а также болезней сердца и диабета.Пользователь обратил внимание, что этот гриб может подавлять вирус иммунодефицита человека, защищать от радиации, ингибировать синтез белка, противодействовать делению раковых клеток и устранять их активность.В заключении автор посоветовал попробовать рыбу омуль и муксун, отличающихся нежным мясом и высоким содержанием жира.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210711/sladosti-1740792915.html

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