https://ria.ru/20211225/prazdnik-1765440699.html

Эксперт рассказала, какое вино выбрать на Новый год

Эксперт рассказала, какое вино выбрать на Новый год - РИА Новости, 25.12.2021

Эксперт рассказала, какое вино выбрать на Новый год

Игристое вино за счет своих характеристик годится для большинства традиционных блюд новогоднего стола, однако подобрать напитки можно и для отдельных блюд,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T08:27

2021-12-25T08:27

2021-12-25T10:11

новый год — 2022

общество

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589075274_0:168:3071:1895_1920x0_80_0_0_bb5dbe945eb466c95c58df13500ee72c.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Игристое вино за счет своих характеристик годится для большинства традиционных блюд новогоднего стола, однако подобрать напитки можно и для отдельных блюд, например, заливной рыбы или оливье с раковыми шейками, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус.Она отметила, что чем больше гостей соберется за праздничным столом, тем универсальнее должен быть напиток. "Можно выбрать как классический брют, так и варианты "экстра драй": это тоже сухое игристое, только содержание сахара в нем чуть выше, чем в брюте", - пояснила эксперт. В то же время, продолжила она, можно выбрать напитки и под каждое блюдо новогоднего стола. По словам Монкус, лучшим сочетанием к салату оливье в его историческом виде с раковыми шейками будет "зеро дозаж" из Шампани."Для оливье с колбасой подойдет недавно появившаяся категория "асти секко", это не традиционный сладкий асти, а сухой ароматный образчик из того же сорта винограда. Из тихих вин можно выбрать немецкий рислинг, от классического полусухого до более сладкого", - продолжила эксперт. Аналогичные рекомендации применимы и к селедке под шубой, кроме того, возможны и розовые вина. Для холодца можно выбрать как варианты напитков для оливье, так и розовые из советов к сельди и тихие розе."К заливной рыбе подойдет Гави ди Гави или изящный и даже немного весенний грюнер вельтлинер. Красная или черная икра лучше всего сочетается с игристым, а именно - традиционными брютами. Это могут быть кислотные брюты из Трентино или же классическая Шампань, причем гармоничнее всего к черной икре будет все тот же "зеро дозаж", - сказала Монкус.К горячим блюдам новогоднего стола эксперт среди белых посоветовала новосветское шардоне с небольшой выдержкой в бочке, среди красных - пино нуар. К рыбе подойдет новозеландский совиньон блан, шенен блан из ЮАР или же яркий вионье. "К стейкам рекомендуем полнотелые и ароматные вина, к примеру, из аргентинского мальбека или же новосветского шираза, а также чилийский карменер. Если новогодний стол состоит из чипсов, попкорна, бургеров и другого фастфуда, то лучше всего заготовить несколько бутылок базового просекко", - заключила Монкус.

https://ria.ru/20211225/ikra-1765440544.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год