https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html

"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу

"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу - РИА Новости, 25.12.2021

"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу

"Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота, заявил представитель "Газпрома"... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T21:27

2021-12-25T21:27

2021-12-25T22:02

экономика

природный газ

европа

газпром

сергей куприянов

цены на нефть

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", - сказал Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. За неполный декабрь она подскакивала вдвое, а с поставкой на 27-28 декабря выросла уже почти до 2600 долларов.

https://ria.ru/20211225/gaz-1765500201.html

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экономика, природный газ, европа, газпром, сергей куприянов, цены на нефть