https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу - РИА Новости, 25.12.2021
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
"Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота, заявил представитель "Газпрома"... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T21:27
2021-12-25T21:27
2021-12-25T22:02
экономика
природный газ
европа
газпром
сергей куприянов
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959737_0:335:2887:1959_1920x0_80_0_0_f60714714783d3f81cf51d258d6c7fe5.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", - сказал Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. За неполный декабрь она подскакивала вдвое, а с поставкой на 27-28 декабря выросла уже почти до 2600 долларов.
https://ria.ru/20211225/gaz-1765500201.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758772969_0:0:2488:1866_1920x0_80_0_0_0bbd8ea58ffe0669d540ec34ad117cec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, природный газ, европа, газпром, сергей куприянов, цены на нефть
21:27 25.12.2021 (обновлено: 22:02 25.12.2021)
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу дешевле спота