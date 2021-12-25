https://ria.ru/20211225/postavki-1765498710.html

В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу - РИА Новости, 25.12.2021

В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

"Газпром" отвергает обвинения в недостаточных поставках газа в Европу, следует из заявления официального представителя компании Сергея Куприянова. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T20:53

2021-12-25T20:53

2021-12-25T22:16

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Газпром" отвергает обвинения в недостаточных поставках газа в Европу, следует из заявления официального представителя компании Сергея Куприянова.Он подчеркнул, что потребители, к примеру из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовые объемы, предусмотренные контрактами. Компания же бронирует транспортные мощности на основании имеющихся заявок, а не наоборот.Кроме того, компания еще 15 декабря выполнила обязательства по транзиту через Украину, добавил Куприянов.По последним оперативным данным, "Газпром" за 11 с половиной месяцев увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья до 178,1 миллиарда кубометров, что на 4,8 процента (8,2 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года.В частности, Россия поставила больше газа, чем за весь 2020 год, в Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию.Кроме того, в "Газпроме" в пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и, судя по всему, далее на Украину в объеме от трех до пяти миллионов кубометров в сутки.Представитель "Газпрома" отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым Россией.Ранее на этой неделе Владимир Путин прокомментировал рекордный рост цен на газ и обвинения в том, что Москва манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа". Президент подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.В четверг на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Путин также указал, что европейские страны сами способствовали росту стоимости сырья, запустив российский газ в реверс.Украина с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его в Европе. С начала сентября 2020-го Киев полностью перешел на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с "Газпромом".

https://ria.ru/20211225/krizis-1765437543.html

https://ria.ru/20211225/gaz-1765493735.html

https://ria.ru/20211224/predatelstvo-1765428805.html

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"Вранье и ложь" – Куприянов об обвинениях Европы в адрес "Газпрома" Представитель "Газпрома" рассказал о поставках газа из России в Европу. 2021-12-25T20:53 true PT1M18S

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в мире, европа, газпром