https://ria.ru/20211225/postavki-1765468863.html

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича - РИА Новости, 25.12.2021

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:24

2021-12-25T14:24

2021-12-25T14:55

в мире

сербия

природный газ

владимир путин

александр вучич

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля."Особое внимание уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию", — говорится в сообщении.Главы государств отметили, что по этому вопросу налажена системная работа, позволяющая обеспечить энергоснабжение балканской страны.Путин 25 ноября принял сербского лидера в Сочи. По итогам встречи Вучич сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.Сейчас Москва — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского топлива в ее газотранспортную систему через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.

https://ria.ru/20211218/gaz-1764336632.html

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в мире, сербия, природный газ, владимир путин, александр вучич, россия