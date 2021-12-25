14:24 25.12.2021 (обновлено: 14:55 25.12.2021)
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича
Президенты Путин и Вучич обсудили дополнительные поставки природного газа в Сербию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Особое внимание уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию", — говорится в сообщении.
18 декабря, 00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
Главы государств отметили, что по этому вопросу налажена системная работа, позволяющая обеспечить энергоснабжение балканской страны.
Путин 25 ноября принял сербского лидера в Сочи. По итогам встречи Вучич сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
Сейчас Москва — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского топлива в ее газотранспортную систему через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Сейчас Москва — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского топлива в ее газотранспортную систему через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.