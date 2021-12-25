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В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича - РИА Новости, 25.12.2021
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:24
2021-12-25T14:55
в мире
сербия
природный газ
владимир путин
александр вучич
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля."Особое внимание уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию", — говорится в сообщении.Главы государств отметили, что по этому вопросу налажена системная работа, позволяющая обеспечить энергоснабжение балканской страны.Путин 25 ноября принял сербского лидера в Сочи. По итогам встречи Вучич сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.Сейчас Москва — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского топлива в ее газотранспортную систему через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
https://ria.ru/20211218/gaz-1764336632.html
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в мире, сербия, природный газ, владимир путин, александр вучич, россия
14:24 25.12.2021 (обновлено: 14:55 25.12.2021)
 
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Вучича

Президенты Путин и Вучич обсудили дополнительные поставки природного газа в Сербию

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Особое внимание уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию", — говорится в сообщении.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 00:40
Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
Главы государств отметили, что по этому вопросу налажена системная работа, позволяющая обеспечить энергоснабжение балканской страны.
Путин 25 ноября принял сербского лидера в Сочи. По итогам встречи Вучич сообщил, что цена газа из России на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.

Сейчас Москва — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского топлива в ее газотранспортную систему через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
00:56
Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
 
В миреСербияПриродный газВладимир ПутинАлександр ВучичРоссия
 
 
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