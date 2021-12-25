00:49 25.12.2021 (обновлено: 00:58 25.12.2021)
В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
Премьер Молдавии Гаврилица: Спыну не имел полномочий подписывать протокол с "Газпромом"
КИШИНЕВ, 25 дек – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что у вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с "Газпромом", однако документ от этого не теряет силы.
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени. Вице-премьер Спыну подписал протокол о переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в котором от лица властей республики обязался вовремя погашать платежи, созвать межправительственную комиссию и выполнить еще ряд условий.
"У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола", - заявила Гаврилица в эфире телеканала TV 8.
При этом она подчеркнула, что это не делает протокол недействительным, власти в своих решениях ориентируются на документе, подписанный в Санкт-Петербурге.
"Это не значит, что протокол не действует, потому что есть гарант доверия со стороны правительства, мы принимали решения в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям на базе этого протокола. Для такого типа документов – протокола переговоров – нет регламента, это не правительственное соглашение, поэтому и не было предоставлено специальных полномочий", - пояснила Гаврилица.
Премьер заверила, что никаких нарушений процедуры в переговорах с "Газпромом" не было.
"Газпром" ранее назвал условия продления соглашения с Молдавией взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.