https://ria.ru/20211225/pisatel-1765455962.html

Умер известный российский писатель

Умер писатель Альберт Лиханов - РИА Новости, 25.12.2021

Умер известный российский писатель

Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Общественная палата России. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T11:53

2021-12-25T11:53

2021-12-25T14:52

культура

сша

кембриджский университет

киров

культура

умер альберт лиханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765455557_0:818:2048:1969_1920x0_80_0_0_2693c175733f5a3a1d5069583551c8a4.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Общественная палата России.Как уточнил собеседник агентства, причиной смерти стал коронавирус.Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958 году закончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Занимал должности главного редактора газеты "Комсомольское племя" и журнала "Смена".С 1991 года был председателем правления Российского детского фонда и президентом Международной ассоциации детских фондов.В 2005 году признан человеком года в России и США. В 2006 году награжден Мировой медалью свободы "Freedom" в США. Кембриджский университет внес Лиханова в список "2000 выдающихся европейцев XXI века".Автор книг "Мой генерал" (1975), "Благие намерения" (1980), "Чистые камушки" (1985), "Высшая мера" (1985), "Обман" (1986), "Невинные тайны" (2005), "Мальчик, которому не больно" (2009) и других.

сша

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, кембриджский университет, киров, культура, умер альберт лиханов