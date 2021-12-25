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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер известный российский писатель
Умер писатель Альберт Лиханов - РИА Новости, 25.12.2021
Умер известный российский писатель
Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Общественная палата России. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:53
2021-12-25T14:52
культура
сша
кембриджский университет
киров
культура
умер альберт лиханов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Общественная палата России.Как уточнил собеседник агентства, причиной смерти стал коронавирус.Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958 году закончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Занимал должности главного редактора газеты "Комсомольское племя" и журнала "Смена".С 1991 года был председателем правления Российского детского фонда и президентом Международной ассоциации детских фондов.В 2005 году признан человеком года в России и США. В 2006 году награжден Мировой медалью свободы "Freedom" в США. Кембриджский университет внес Лиханова в список "2000 выдающихся европейцев XXI века".Автор книг "Мой генерал" (1975), "Благие намерения" (1980), "Чистые камушки" (1985), "Высшая мера" (1985), "Обман" (1986), "Невинные тайны" (2005), "Мальчик, которому не больно" (2009) и других.
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сша, кембриджский университет, киров, культура, умер альберт лиханов
11:53 25.12.2021 (обновлено: 14:52 25.12.2021)
 
Умер писатель Альберт Лиханов

Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПисатель Альберт Лиханов
Писатель Альберт Лиханов - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Общественная палата России.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Анатольевича", — сказали в организации.

Как уточнил собеседник агентства, причиной смерти стал коронавирус.
Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958 году закончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Занимал должности главного редактора газеты "Комсомольское племя" и журнала "Смена".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАльберт Лиханов
Альберт Лиханов - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Альберт Лиханов
С 1991 года был председателем правления Российского детского фонда и президентом Международной ассоциации детских фондов.
В 2005 году признан человеком года в России и США. В 2006 году награжден Мировой медалью свободы "Freedom" в США. Кембриджский университет внес Лиханова в список "2000 выдающихся европейцев XXI века".
Автор книг "Мой генерал" (1975), "Благие намерения" (1980), "Чистые камушки" (1985), "Высшая мера" (1985), "Обман" (1986), "Невинные тайны" (2005), "Мальчик, которому не больно" (2009) и других.
 
КультураСШАКембриджский университетКировКультураУмер Альберт Лиханов
 
 
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