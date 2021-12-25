Россия никогда ни на кого не нападала первой, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия первой никогда ни на кого не нападала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, просчитывает ли РФ свои шаги, пресс-секретарь президента в эфире телеканала "Россия 1" ответил, что "Россия первой никогда ни на кого не нападала".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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