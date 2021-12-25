https://ria.ru/20211225/peskov-1765488794.html

Песков пошутил перед премьерой ледового шоу "Лебединое озеро"

Песков пошутил перед премьерой ледового шоу "Лебединое озеро" - РИА Новости, 25.12.2021

Песков пошутил перед премьерой ледового шоу "Лебединое озеро"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что дома он строгий критик. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T18:33

2021-12-25T18:33

2021-12-25T18:33

общество

дмитрий песков

татьяна навка

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что дома он строгий критик."Волнуюсь, переживаю, держу кулаки. Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится. Если не понравится, я буду критиковать. Я дома строгий критик", - пошутил Песков перед премьерой шоу своей супруги фигуристки Татьяны Навки "Лебединое озеро".

https://ria.ru/20211217/peskov-1764315315.html

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общество, дмитрий песков, татьяна навка