https://ria.ru/20211225/peskov-1765488794.html
Песков пошутил перед премьерой ледового шоу "Лебединое озеро"
Песков пошутил перед премьерой ледового шоу "Лебединое озеро" - РИА Новости, 25.12.2021
Песков пошутил перед премьерой ледового шоу "Лебединое озеро"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что дома он строгий критик. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:33
2021-12-25T18:33
2021-12-25T18:33
общество
дмитрий песков
татьяна навка
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что дома он строгий критик."Волнуюсь, переживаю, держу кулаки. Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится. Если не понравится, я буду критиковать. Я дома строгий критик", - пошутил Песков перед премьерой шоу своей супруги фигуристки Татьяны Навки "Лебединое озеро".
https://ria.ru/20211217/peskov-1764315315.html
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общество, дмитрий песков, татьяна навка
Песков пошутил перед премьерой ледового шоу "Лебединое озеро"
Пресс-секретарь президента Песков признался, что дома он строгий критик