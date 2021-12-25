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Песков оригинально поздравил журналистов в новогоднем обращении
"Букв осталось не так много". Песков упомянул COVID-19 в поздравлении СМИ - РИА Новости, 25.12.2021
Песков оригинально поздравил журналистов в новогоднем обращении
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в новогоднем поздравлении журналистам пожелал скорейшего окончания пандемии. Открытка... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:53
2021-12-25T16:25
общество
африка
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в новогоднем поздравлении журналистам пожелал скорейшего окончания пандемии. Открытка опубликована в Twitter-аккаунте кремлевского пула РИА Новости."Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!" — написал представитель Кремля.На открытке изображен греческий алфавит с выделенной буквой "омикрон".Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные.
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общество, африка, владимир путин, дмитрий песков, россия
14:53 25.12.2021 (обновлено: 16:25 25.12.2021)
 
"Букв осталось не так много". Песков упомянул COVID-19 в поздравлении СМИ

Пресс-секретарь президента России Песков упомянул пандемию в новогоднем поздравлении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в новогоднем поздравлении журналистам пожелал скорейшего окончания пандемии. Открытка опубликована в Twitter-аккаунте кремлевского пула РИА Новости.
"Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!" — написал представитель Кремля.
На открытке изображен греческий алфавит с выделенной буквой "омикрон".
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные.
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