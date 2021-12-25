https://ria.ru/20211225/peskov-1765471160.html

Песков оригинально поздравил журналистов в новогоднем обращении

"Букв осталось не так много". Песков упомянул COVID-19 в поздравлении СМИ - РИА Новости, 25.12.2021

Песков оригинально поздравил журналистов в новогоднем обращении

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в новогоднем поздравлении журналистам пожелал скорейшего окончания пандемии. Открытка... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:53

2021-12-25T14:53

2021-12-25T16:25

общество

африка

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в новогоднем поздравлении журналистам пожелал скорейшего окончания пандемии. Открытка опубликована в Twitter-аккаунте кремлевского пула РИА Новости."Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!" — написал представитель Кремля.На открытке изображен греческий алфавит с выделенной буквой "омикрон".Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные.

https://ria.ru/20211224/prazdnik-1765296583.html

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общество, африка, владимир путин, дмитрий песков, россия