Песков оригинально поздравил журналистов в новогоднем обращении

14:53 25.12.2021 (обновлено: 16:25 25.12.2021)
"Букв осталось не так много". Песков упомянул COVID-19 в поздравлении СМИ
Пресс-секретарь президента России Песков упомянул пандемию в новогоднем поздравлении
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в новогоднем поздравлении журналистам пожелал скорейшего окончания пандемии. Открытка опубликована в Twitter-аккаунте кремлевского пула РИА Новости.
"Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!" — написал представитель Кремля.
В 22-м точно будет лучше! Да и букв осталось не так много. Поздравление журналистам от Пескова. Он точно знает pic.twitter.com/fQplDUYtqK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 25, 2021
На открытке изображен греческий алфавит с выделенной буквой "омикрон".
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные.