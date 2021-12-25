17:49 25.12.2021 (обновлено: 19:27 25.12.2021)
В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко
Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обговорили детали предстоящей двусторонней встречи, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Белоруссии и России, в частности в оборонной сфере", — говорится в публикации.
Лукашенко, по данным его пресс-службы, планирует 28 декабря приехать в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, а на следующий день запланированы двусторонние переговоры с Путиным.
По сообщениям Кремля, по приглашению российского лидера в традиционной встрече примут участие главы государств СНГ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Участники неформального саммита подведут итоги председательства Белоруссии, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.