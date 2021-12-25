https://ria.ru/20211225/peregovory-1765485743.html

В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко

В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко - РИА Новости, 25.12.2021

В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обговорили детали предстоящей двусторонней встречи, сообщил близкий к... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T17:49

2021-12-25T17:49

2021-12-25T19:27

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МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обговорили детали предстоящей двусторонней встречи, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко, по данным его пресс-службы, планирует 28 декабря приехать в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, а на следующий день запланированы двусторонние переговоры с Путиным.По сообщениям Кремля, по приглашению российского лидера в традиционной встрече примут участие главы государств СНГ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Участники неформального саммита подведут итоги председательства Белоруссии, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

https://ria.ru/20211215/belorussiya-1763870940.html

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в мире, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, снг, александр лукашенко, россия