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В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко
В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко - РИА Новости, 25.12.2021
В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обговорили детали предстоящей двусторонней встречи, сообщил близкий к... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T17:49
2021-12-25T19:27
в мире
санкт-петербург
белоруссия
владимир путин
снг
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обговорили детали предстоящей двусторонней встречи, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко, по данным его пресс-службы, планирует 28 декабря приехать в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, а на следующий день запланированы двусторонние переговоры с Путиным.По сообщениям Кремля, по приглашению российского лидера в традиционной встрече примут участие главы государств СНГ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Участники неформального саммита подведут итоги председательства Белоруссии, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.
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в мире, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, снг, александр лукашенко, россия
17:49 25.12.2021 (обновлено: 19:27 25.12.2021)
 
В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обговорили детали предстоящей двусторонней встречи, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

"Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Белоруссии и России, в частности в оборонной сфере", — говорится в публикации.

Лукашенко, по данным его пресс-службы, планирует 28 декабря приехать в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, а на следующий день запланированы двусторонние переговоры с Путиным.
По сообщениям Кремля, по приглашению российского лидера в традиционной встрече примут участие главы государств СНГ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Участники неформального саммита подведут итоги председательства Белоруссии, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.
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