https://ria.ru/20211225/orion-1765435816.html
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии - РИА Новости, 25.12.2021
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии
Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T03:37
2021-12-25T03:37
2021-12-25T09:50
в мире
сирия
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный источник.Российские военные с 2019 года применяли в Арабской республике одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса "Орион", уточнил собеседник агентства.Источник отметил, что в ходе одного вылета могли наноситься сразу несколько ударов по боевикам. При этом аппараты использовались не только в этих целях, но также "вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии".В качестве средств поражения применялись управляемые ракеты Х-БПЛА, а также корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм. Несколько раз дроны с высокой точностью сбрасывали осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100, добавил собеседник агентства.Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.
https://ria.ru/20211225/siriya-1765434463.html
https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html
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в мире, сирия
03:37 25.12.2021 (обновлено: 09:50 25.12.2021)
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии
"Орионы" более 40 раз вылетали на поражение террористов в Сирии, сообщил источник
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии
свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный источник.
Российские военные с 2019 года применяли в Арабской республике одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса "Орион", уточнил собеседник агентства.
"Два аппарата за все время совершили в Сирии более 80 вылетов, из них свыше 40 для применения вооружений по объектам террористов", — рассказал он.
Источник отметил, что в ходе одного вылета могли наноситься сразу несколько ударов по боевикам. При этом аппараты использовались не только в этих целях, но также "вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии".
В качестве средств поражения применялись управляемые ракеты Х-БПЛА, а также корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм. Несколько раз дроны с высокой точностью сбрасывали осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100, добавил собеседник агентства.
Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.