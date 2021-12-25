https://ria.ru/20211225/orion-1765435816.html

Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии

Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии - РИА Новости, 25.12.2021

Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии

Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T03:37

2021-12-25T03:37

2021-12-25T09:50

в мире

сирия

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный источник.Российские военные с 2019 года применяли в Арабской республике одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса "Орион", уточнил собеседник агентства.Источник отметил, что в ходе одного вылета могли наноситься сразу несколько ударов по боевикам. При этом аппараты использовались не только в этих целях, но также "вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии".В качестве средств поражения применялись управляемые ракеты Х-БПЛА, а также корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм. Несколько раз дроны с высокой точностью сбрасывали осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100, добавил собеседник агентства.Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.

https://ria.ru/20211225/siriya-1765434463.html

https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html

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в мире, сирия