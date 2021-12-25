Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/orion-1765435816.html
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии - РИА Новости, 25.12.2021
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии
Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T03:37
2021-12-25T09:50
в мире
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598542585_204:0:3845:2048_1920x0_80_0_0_8a65c30c612423383f7e40e60a405bdd.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный источник.Российские военные с 2019 года применяли в Арабской республике одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса "Орион", уточнил собеседник агентства.Источник отметил, что в ходе одного вылета могли наноситься сразу несколько ударов по боевикам. При этом аппараты использовались не только в этих целях, но также "вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии".В качестве средств поражения применялись управляемые ракеты Х-БПЛА, а также корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм. Несколько раз дроны с высокой точностью сбрасывали осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100, добавил собеседник агентства.Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.
https://ria.ru/20211225/siriya-1765434463.html
https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598542585_659:0:3390:2048_1920x0_80_0_0_caa12ec53005edec80da4e5327864c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия
03:37 25.12.2021 (обновлено: 09:50 25.12.2021)
 
Источник рассказал о применении "Орионов" против террористов в Сирии

"Орионы" более 40 раз вылетали на поражение террористов в Сирии, сообщил источник

© @РОССИЯ 24/YouTubeБоевой полет беспилотника "Орион" в Сирии. Кадр видео
Боевой полет беспилотника Орион в Сирии. Кадр видео
© @РОССИЯ 24/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российские беспилотники "Орион" за все время выполнили в Сирии свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам, сообщил РИА Новости информированный источник.
Российские военные с 2019 года применяли в Арабской республике одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса "Орион", уточнил собеседник агентства.
"Два аппарата за все время совершили в Сирии более 80 вылетов, из них свыше 40 для применения вооружений по объектам террористов", — рассказал он.
Источник отметил, что в ходе одного вылета могли наноситься сразу несколько ударов по боевикам. При этом аппараты использовались не только в этих целях, но также "вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии".
Уничтожение нефтеперерабатывающего завода сирийских боевиков с помощью барражирующего боеприпаса
02:12Война в Сирии
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
В качестве средств поражения применялись управляемые ракеты Х-БПЛА, а также корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм. Несколько раз дроны с высокой точностью сбрасывали осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100, добавил собеседник агентства.
Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 13:35Новое оружие России
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника
 
В миреСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением