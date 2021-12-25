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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211225/omikron-1765443884.html
Разгадана важнейшая загадка омикрон-штамма коронавируса
Мясников назвал причину низкой смертности от омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 25.12.2021
Разгадана важнейшая загадка омикрон-штамма коронавируса
Низкие показатели смертности от омикрон-штамма коронавируса в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:29
2021-12-25T16:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Низкие показатели смертности от омикрон-штамма коронавируса в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за коронавируса во Франции, США, Великобритании и Израиле, где этот показатель составляет 0,1-0,4%.Медик заключил, что в скором времени новый вариант охватит Россию, и призвал активнее прививаться.Новый штамм SARS-CoV-2 выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По предварительной информации, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
09:29 25.12.2021 (обновлено: 16:08 25.12.2021)
 
Мясников назвал причину низкой смертности от омикрон-штамма коронавируса

Врач Мясников: вакцинация спасает заразившихся омикрон-штаммом коронавируса от смерти

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Низкие показатели смертности от омикрон-штамма коронавируса в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за коронавируса во Франции, США, Великобритании и Израиле, где этот показатель составляет 0,1-0,4%.

"Кажется, что "омикрон", правда, протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации", — отметил он, добавив, что в указанных государствах число привитых граждан достигает 60-70% населения.

Медик заключил, что в скором времени новый вариант охватит Россию, и призвал активнее прививаться.
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 18:15Распространение коронавируса
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Новый штамм SARS-CoV-2 выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По предварительной информации, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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