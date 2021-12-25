Разгадана важнейшая загадка омикрон-штамма коронавируса

09:29 25.12.2021 (обновлено: 16:08 25.12.2021)
Мясников назвал причину низкой смертности от омикрон-штамма коронавируса
Врач Мясников: вакцинация спасает заразившихся омикрон-штаммом коронавируса от смерти
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Низкие показатели смертности от омикрон-штамма коронавируса в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за коронавируса во Франции, США, Великобритании и Израиле, где этот показатель составляет 0,1-0,4%.
"Кажется, что "омикрон", правда, протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации", — отметил он, добавив, что в указанных государствах число привитых граждан достигает 60-70% населения.
Медик заключил, что в скором времени новый вариант охватит Россию, и призвал активнее прививаться.
Новый штамм SARS-CoV-2 выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По предварительной информации, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.