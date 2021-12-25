https://ria.ru/20211225/omikron-1765443884.html

Разгадана важнейшая загадка омикрон-штамма коронавируса

Мясников назвал причину низкой смертности от омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 25.12.2021

Разгадана важнейшая загадка омикрон-штамма коронавируса

Низкие показатели смертности от омикрон-штамма коронавируса в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T09:29

2021-12-25T09:29

2021-12-25T16:08

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Низкие показатели смертности от омикрон-штамма коронавируса в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за коронавируса во Франции, США, Великобритании и Израиле, где этот показатель составляет 0,1-0,4%.Медик заключил, что в скором времени новый вариант охватит Россию, и призвал активнее прививаться.Новый штамм SARS-CoV-2 выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По предварительной информации, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса