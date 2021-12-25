03:06 25.12.2021 (обновлено: 03:08 25.12.2021)
Глава ОАЭИ заявил, что Иран не будет превышать уровень обогащения урана
Глава ОАЭИ Эслами заявил, что Иран не будет превышать уровень обогащения урана в 60%
Если Иран продолжит обогащение урана до 60%, он проделает две трети работы для производства ядерного оружия, для которого необходим обогащенный уран в 90%.
"Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня. Вся наша атомная деятельность проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - добавил глава организации.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Семнадцатого декабря переговоры были завершены. Стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана. По данным иранской стороны, переговоры продолжатся после рождественских праздников.