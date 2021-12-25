https://ria.ru/20211225/obogaschenie-1765435296.html

Глава ОАЭИ заявил, что Иран не будет превышать уровень обогащения урана

Глава ОАЭИ заявил, что Иран не будет превышать уровень обогащения урана - РИА Новости, 25.12.2021

Глава ОАЭИ заявил, что Иран не будет превышать уровень обогащения урана

Власти Ирана не собираются превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои санкции, РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T03:06

2021-12-25T03:06

2021-12-25T03:08

в мире

сша

иран

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Ирана не собираются превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои санкции, заявил РИА Новости вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.Если Иран продолжит обогащение урана до 60%, он проделает две трети работы для производства ядерного оружия, для которого необходим обогащенный уран в 90%."Нет", - ответил Эслами на вопрос о том, превысит ли Иран уровень обогащения урана в 60%, если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а Вашингтон не вернется в СВПД и снимет санкции с Тегерана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Семнадцатого декабря переговоры были завершены. Стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана. По данным иранской стороны, переговоры продолжатся после рождественских праздников.

https://ria.ru/20211215/iran-1763761823.html

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в мире, сша, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия