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В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине - РИА Новости, 25.12.2021
В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
Пьяный житель Тюмени с молотком явился в круглосуточный магазин за алкоголем, перебрался через прилавок и начал избивать продавца, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T22:21
2021-12-25T22:21
происшествия
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 25 дек - РИА Новости. Пьяный житель Тюмени с молотком явился в круглосуточный магазин за алкоголем, перебрался через прилавок и начал избивать продавца, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.Полицию и скорую помощь для пострадавшей вызвал директор магазина. По словам женщины, пьяный покупатель в магазине достал из кармана молоток, перелез через прилавок и стал наносить им удары по её голове и телу. Когда ей удалось забрать у налетчика молоток, он скрылся."Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения... Вскоре была установлена личность и место жительства напавшего на продавца гражданина. Ранее судимого мужчину 1990 года рождения оперативники застали дома, мирно спавшим, и задержали. Злоумышленник дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе полиции.Мужчина пояснил, что накануне вечером со знакомым выпивал, а когда алкоголь закончился, он вооружился молотком и отправился за добавкой в круглосуточный магазин."Мне пришла в голову идея, что можно и незаконным путем достать себе и денег, и выпивки. Я отправился на улицу, при этом прихватив с собой молоток. Я потребовал кассу, она отказала, я начал наносить хаотичные удары в область лица и корпуса", - говорит подозреваемый в опубликованном пресс-службой областного УМВД видеоролике.В отношении подозреваемого в следственном отделе УМВД России по Тюмени возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса "Разбой". Фигурант задержан, решается вопрос об аресте.
https://ria.ru/20211216/ubiystvo-1763994941.html
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происшествия, тюмень, россия
22:21 25.12.2021
 
В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине

В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в круглосуточном магазине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 25 дек - РИА Новости. Пьяный житель Тюмени с молотком явился в круглосуточный магазин за алкоголем, перебрался через прилавок и начал избивать продавца, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Полицию и скорую помощь для пострадавшей вызвал директор магазина. По словам женщины, пьяный покупатель в магазине достал из кармана молоток, перелез через прилавок и стал наносить им удары по её голове и телу. Когда ей удалось забрать у налетчика молоток, он скрылся.
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"Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения... Вскоре была установлена личность и место жительства напавшего на продавца гражданина. Ранее судимого мужчину 1990 года рождения оперативники застали дома, мирно спавшим, и задержали. Злоумышленник дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе полиции.
Мужчина пояснил, что накануне вечером со знакомым выпивал, а когда алкоголь закончился, он вооружился молотком и отправился за добавкой в круглосуточный магазин.
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"Мне пришла в голову идея, что можно и незаконным путем достать себе и денег, и выпивки. Я отправился на улицу, при этом прихватив с собой молоток. Я потребовал кассу, она отказала, я начал наносить хаотичные удары в область лица и корпуса", - говорит подозреваемый в опубликованном пресс-службой областного УМВД видеоролике.
В отношении подозреваемого в следственном отделе УМВД России по Тюмени возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса "Разбой". Фигурант задержан, решается вопрос об аресте.
 
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