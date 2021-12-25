https://ria.ru/20211225/myasnikov-1765490359.html

"Люди умирают". Мясников назвал опасную ошибку при похмелье

Мясников назвал единственное эффективное средство против похмелья - РИА Новости, 25.12.2021

"Люди умирают". Мясников назвал опасную ошибку при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что нужно делать, чтобы не страдать от постинтоксикационного состояния. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T18:59

2021-12-25T18:59

2021-12-25T19:35

общество

здоровье

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что нужно делать, чтобы не страдать от постинтоксикационного состояния."Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья", — объяснил свою точку зрения врач.Медик также отметил, что похмелье может представлять смертельную угрозу. Например, для пожилых или людей с факторами риска.Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови, добавил Мясников. По его словам, такое состояние может вызвать делирий — состояние с "30-процентной смертностью".Специалист также отметил, что употребление алкоголя в больших количествах приводит к потере электролитов в крови. Однако их восстановление не спасет от болезненного самочувствия на следующее утро после праздника.

https://ria.ru/20210425/alkogol-1729812354.html

https://ria.ru/20211013/pokhmele-1754457390.html

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общество, здоровье, александр мясников (врач)