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Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада
Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада - РИА Новости, 25.12.2021
Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада
Московские аэропорты - "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" - в условиях вьюги и снега работают штатно, возможны небольшие задержки рейсов, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:09
2021-12-25T14:09
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московские аэропорты - "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" - в условиях вьюги и снега работают штатно, возможны небольшие задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.Метель, снег и падающее в начале дня атмосферное давление ожидают жителей Москвы 25 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в субботу."В сложных погодных условиях аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома составляет более 3 тысяч метров и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций. Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда", - сказали в пресс-службе аэропорта."Воздушные суда проходят антиобледенительную обработку. Из-за этого возможны незначительные корректировки по времени вылета", - добавили в "Домодедово".В "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию."Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по погодным условиям в аэропорту нет. Возможны небольшие задержки авиарейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэровокзального комплекса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), михаил леус
14:09 25.12.2021
 
Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада

Московские аэропорты работают штатно в условиях вьюги и снега

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московские аэропорты - "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" - в условиях вьюги и снега работают штатно, возможны небольшие задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
Метель, снег и падающее в начале дня атмосферное давление ожидают жителей Москвы 25 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в субботу.
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"В сложных погодных условиях аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома составляет более 3 тысяч метров и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций. Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда", - сказали в пресс-службе аэропорта.
"Воздушные суда проходят антиобледенительную обработку. Из-за этого возможны незначительные корректировки по времени вылета", - добавили в "Домодедово".
В "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию.
"Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по погодным условиям в аэропорту нет. Возможны небольшие задержки авиарейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэровокзального комплекса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
 
Шереметьево (аэропорт)МоскваДомодедово (аэропорт)Михаил Леус
 
 
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