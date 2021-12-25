https://ria.ru/20211225/moskva-1765467040.html

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада - РИА Новости, 25.12.2021

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада

Московские аэропорты - "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" - в условиях вьюги и снега работают штатно, возможны небольшие задержки рейсов, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:09

2021-12-25T14:09

2021-12-25T14:09

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

михаил леус

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московские аэропорты - "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" - в условиях вьюги и снега работают штатно, возможны небольшие задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.Метель, снег и падающее в начале дня атмосферное давление ожидают жителей Москвы 25 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в субботу."В сложных погодных условиях аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома составляет более 3 тысяч метров и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций. Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда", - сказали в пресс-службе аэропорта."Воздушные суда проходят антиобледенительную обработку. Из-за этого возможны незначительные корректировки по времени вылета", - добавили в "Домодедово".В "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию."Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по погодным условиям в аэропорту нет. Возможны небольшие задержки авиарейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэровокзального комплекса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

https://ria.ru/20211224/samolet-1765358320.html

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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), михаил леус